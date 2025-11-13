Во 2 сезоне показано продолжение истории главных героев – Руби Белл и Джеймс Бофорт, которых сыграли Гарриет Хербиг-Маттен и Дамиан Гардунг. Что известно об актерах сериала "Макстон-Холл – мир между нами", расскажет 24 Канал.

Актеры сериала "Макстон-Холл – мир между нами"

Гарриет Хербиг-Маттен

Роль: Руби Белл

Международная известность пришла к Гарриет Гербиг-Маттен именно после роли Руби Белл в сериале "Макстон-Холл – мир между нами". Актрисе 22 года, она родилась в Мюнхене, сниматься в короткометражных фильмах начала в 2015 году. В 2017 девушка появилась в полнометражной ленте Teenosaurus Rex.

Гарриет Хербиг-Маттен / Кадр из сериала "Макстон-Холл"

Дамиан Хардунг

Роль: Джеймс Бофорт

Дамиану Гардунгу – 27 лет, он родом из города Кельн. Парень дебютировал как актер в 12-летнем возрасте, свои первые роли получил в короткометражных фильмах. Он также известен по роли Даниэля Рифферта в немецком молодежном сериале "Как продавать наркотики онлайн (быстро)", который вышел в 2019 году.

Дамиан Гардунг / Кадр из сериала "Макстон-Холл"

Соня Вайссер

Роль: Лидия Бофорт

Соня Вайссер родилась 1 ноября 2002 года в Берлине. Первый актерский опыт она получила в театре, а на телевидении начала работать в 2018 году.

Соня Вайссер / Кадр из сериала "Макстон-Холл"

Федя ван Гует

Роль: Мортимер Бофорт

Федя ван Гует – нидерландский актер, наиболее известен по психологическому хоррор-триллеру "Не говори со злом", который вышел в 2022 году. Он родился в Гааге и учился в Маастрихтской академии драматического искусства.

Федя ван Гует и Дамиан Гардунг / Кадр из сериала "Макстон-Холл"

К актерскому составу сериала также присоединились: Юстус Риснер, Бен Фелипе, Андреа Го, Руна Грейнер, Говинда Габриэль Чоллети, Эсмаэл Агоштинью, Эйдин Джалали, Фредерик Балонье, Эли Риккарди, Мартин Нейгауз, Хьон Воннер и другие.

О чем 1 сезон сериала?

В центре сюжета – Руби Белл, которая никогда не жила в роскоши. Однако девушка получает стипендию в престижном колледже "Макстон-Холл", и теперь будет иметь дело с богачами.

Главная героиня мечтает учиться в Оксфордском университете, поэтому старается не отвлекаться. Но однажды Руби узнает секрет о семье своего одноклассника Джеймса Бофорта и попадает в скандал. Парень пытается сделать так, чтобы она молчала. Неожиданно между одноклассниками вспыхивает искра.

"Макстон-Холл": смотрите онлайн трейлер 1 сезона