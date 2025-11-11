24 Канал собрал одни из лучших сериалов 2024 года. Их стоит пересмотреть даже сейчас, если вы до сих пор этого не сделали.

"Сегун"

Английский моряк Джон Блэкторн попадает в кораблекрушение и так оказывается у берегов феодальной Японии, страны самураев. Там он встречается с лордом Торанагом, у которого немало соперников. Он использует мудрость моряка, а к их борьбе присоединяется загадочная леди Марико.

"Сегун": смотрите трейлер онлайн

"Рипли"

События происходят в 1960-х. Богач нанимает мелкого мошенника Тома Рипли, чтобы тот полетел в Италию и убедил его сына вернуться домой. Но когда Том знакомится с Дики, то решает сделать все для того, чтобы остаться в Европе.

"Рипли": смотрите трейлер онлайн

"Пингвин"

События сериала разворачиваются через год после событий в "Бэтмене". Лента показывает, что происходит с городом Готэм после того, как к власти приходит Пингвин. Он хитрый и жестокий, поэтому контролирует почти всю часть преступного мира. Пингвин готов на все, чтобы сохранить власть над городом.

"Пингвин": смотрите трейлер онлайн

"Олененок"

Об этом сериале Netflix еще долго гудела сеть. История рассказывает о бармене и начинающем комике, который однажды знакомится со странной женщиной Мартой. Сначала она кажется любезной, но потом превращает его жизнь в кошмар: постоянно присылает письма и преследует.

"Олененок": смотрите трейлер онлайн

"Фантазмы"

Это авторский сериал Хулио Торреса с элементами абсурда. В центре сюжета – юноша, который теряет сережку в форме устрицы, и отправляется на ее поиски. Эпизоды не связаны ни логикой, ни временем, ни пространством. Интересно, что в некоторых моментах появляются приглашенные звезды.

"Фантазмы": смотрите трейлер онлайн