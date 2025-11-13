У 2 сезоні показане продовження історії головних героїв – Рубі Белл та Джеймс Бофорт, яких зіграли Гаррієт Гербіґ-Маттен і Даміан Гардунґ. Що відомо про акторів серіалу "Макстон-Холл – світ між нами", розповість 24 Канал.

Не пропустіть 5 найкращих серіалів 2024 року, про які говорили у всьому світі

Актори серіалу "Макстон-Холл – світ між нами"

Гаррієт Гербіґ-Маттен

Роль: Рубі Белл

Міжнародна популярність прийшла до Гаррієт Гербіґ-Маттен саме після ролі Рубі Белл у серіалі "Макстон-Холл – світ між нами". Акторці 22 роки, вона народилася у Мюнхені, зніматись у короткометражних фільмах почала у 2015 році. У 2017 дівчина з'явилась у повнометражній стрічці Teenosaurus Rex.

Гаррієт Гербіґ-Маттен / Кадр із серіалу "Макстон-Холл"

Даміан Гардунґ

Роль: Джеймс Бофорт

Даміану Гардунґу – 27 років, він родом із міста Кельн. Хлопець дебютував як актор у 12-річному віці, свої перші ролі отримав у короткометражних фільмах. Він також відомий за роллю Даніеля Ріфферта у німецькому молодіжному серіалі "Як продавати наркотики онлайн (швидко)", який вийшов у 2019 році.

Даміан Гардунґ / Кадр із серіалу "Макстон-Холл"

Соня Вайссер

Роль: Лідія Бофорт

Соня Вайссер народилася 1 листопада 2002 року в Берліні. Перший акторський досвід вона здобула у театрі, а на телебаченні почала працювати у 2018 році.

Соня Вайссер / Кадр із серіалу "Макстон-Холл"

Федя ван Гует

Роль: Мортімер Бофорт

Федя ван Гует – нідерландський актор, найбільш відомий за психологічним горор-трилером "Не говори зі злом", який вийшов у 2022 році. Він народився в Гаазі й навчався у Маастрихтській академії драматичного мистецтва.

Федя ван Гует і Даміан Гардунґ / Кадр із серіалу "Макстон-Холл"

До акторського складу серіалу також долучилися: Юстус Ріснер, Бен Феліпе, Андреа Го, Руна Грейнер, Говінда Габріель Чоллеті, Есмаел Агоштінью, Ейдін Джалалі, Фредерік Балоньє, Елі Ріккарді, Мартін Нейгауз, Хьон Воннер та інші.

Про що 1 сезон серіалу?

У центрі сюжету – Рубі Белл, яка ніколи не жила в розкоші. Однак дівчина отримує стипендію у престижному коледжі "Макстон-Холл", тож тепер матиме справу з багатіями.

Головна героїня мріє навчатися в Оксфордському університеті, тож намагається не відволікатися. Та одного разу Рубі дізнається секрет про сім'ю свого однокласника Джеймса Бофорта і потрапляє у скандал. Хлопець намагається зробити так, аби вона мовчала. Несподівано між однокласниками спалахує іскра.

"Макстон-Холл": дивіться онлайн трейлер 1 сезону