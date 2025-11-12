Загалом серіал складається з 7 сезонів, прем'єра останнього відбулась у 2021 році. Чи буде 8 сезон "Сватів", дізнавайтеся у матеріалі 24 Каналу.

До слова Як змінилися зірки серіалу "Свати" та хто з них виявився путіністом

Чи буде 8 сезон серіалу "Свати"?

У червні 2022 року в російських ЗМІ з'явилась інформація про продовження "Сватів", але без українських акторів і без росіянина Олександра Феклістова, який засудив російську агресію проти України. Повідомлялося, що зйомки 8 сезону розпочнуться наприкінці року. Однак чутки так і не підтвердилися.

Улітку 2023 року путініст Федір Добронравов, який зіграв роль Івана Будька, сказав, що інформації про 8 сезон наразі немає. "Ми молимося, хочемо. Але як Господь владнає, так і буде", – додав він.

Проте вже у 2025 році актор заявив, що не хотів би зніматися у новому сезоні "Сватів". За словами Добронравова, у серіалі підняли багато важливих тем, тому у продовженні немає сенсу.

Я не розумію, як далі знімати. Там так багато сказали, було так багато любові й доброти та всього-всього-всього, що я не розумію далі. Ми вже постаріли, треба зупинятися. Не треба щось робити, знімати,

– сказав він.

Федір Добронравов у серіалі "Свати" / Кадр із серіалу

Наразі жодної інформації про продовження "Сватів" немає. Схоже, серіал підійшов до свого логічного завершення, та й в Україні його б точно не показували, на щастя.

Зауважимо, що чимало глядачів були незадоволені 7 сезоном "Сватів". Ще навесні 2022 року путіністка Олеся Железняк, яка втілила на екрані дружину Мітяя Ларису, говорила, що 8 сезону не буде, зокрема через критику фінальних серій. За словами акторки, вона втомилась від проєкту, але завжди рада колегам.

"Звичайно, серіал дуже розтягнули. Глядачі часто пишуть, що від останнього сезону чекали більшого, адже на нього чекали близько восьми років", – сказала Железняк.