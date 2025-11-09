Серіал "Свати" розповідав про сім'ю Будьків з села та родину міських інтелігентів Ковальових. Цих кардинально різних людей об'єднала онучка Женя. 24 Канал покаже, як змінилися виконавці головних ролей у серіалі та яка їхня позиція щодо війни Росії проти України.

Федір Добронравов – Іван Будько

Російський актор, якому принесла популярність головна роль у "Сватах", ще у 2014 році назвав Крим російським. У 2022 році він остаточно підтримав війну Росії проти України, приїхавши до лікарні з російськими військовими та виступивши перед окупантами.

Минулого року Добронравов заявив, що залишає кіно та сцену через проблеми зі здоров'ям. Хоч у 2025 його таки помітили на зйомках чергового фільму країни-агресора.



Тетяна Кравченко – Валентина Будько

Акторка народилась у Донецьку, але стала зрадницею своєї батьківщини й рупором російської пропаганди. Вона не тільки затято підтримує російсько-українську війну, але й відверто ображає колишніх колег, переходячи на особистості (зокрема, критикувала Анну Кошмал).

Кошмал ця... Як її Федя Добронравов рятував у лікарні, коли вона отруїлася. І раптом... Напевно, завдання там (в Україні – 24 Канал) таке, я не знаю... Могла б сказати, що не буде нічого говорити. Вона так гнівно, що я навіть не впізнала її, коли мені показали відео. Вона щиро так, з такою ненавистю про нас говорить, ніби ми з Федькою її вороги,

– бідкалась путіністка.

Також у Росії ходять чутки про алкогольну залежність Кравченко. Зараз вона грає у московському театрі та іноді з'являється у кіно.



Людмила Артем'єва – Ольга Ковальова

Акторка народилась у Німеччині, але згодом її сім'я переїхала до Ужгорода, ще пізніше – до Львова. Але вищу освіту жінка здобувала в Росії. Там вона залишається й зараз. На початку повномасштабного вторгнення Людмила зробила допис про мир, але зараз дотримується мовчазної позиції, чим фактично підтримує війну.



Анна Кошмал – Женя

Після початку повномасштабного вторгнення Анна Кошмал проявила чітку позицію. Вона залишається в Україні, продовжує тут працювати та будувати сім'ю. Вона розірвала зв'язки з колишніми російськими колегами. Акторку можна побачити у виставі "Амазонки", серіалі "Встигнути до 30".



Микола Добринін – Дмитро Буханкін (Мітяй)

Актор до повномасштабного вторгнення заявляв, що має українське коріння й начебто придбав в Україні земельну ділянку. Зараз він продовжує жити й працювати в Росії, розважаючи громадян країни-агресора. На його сторінці у фейсбуці можна знайти іронічні дописи про Путіна, однак зайняти чітку позицію та засудити війну він, вочевидь, не наважився.



