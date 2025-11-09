Сериал "Сваты" рассказывал о семье Будьков из села и семье городских интеллигентов Ковалевых. Этих кардинально разных людей объединила внучка Женя. 24 Канал покажет, как изменились исполнители главных ролей в сериале и какова их позиция относительно войны России против Украины.

Федор Добронравов – Иван Будько

Российский актер, которому принесла популярность главная роль в "Сватах", еще в 2014 году назвал Крым российским. В 2022 году он окончательно поддержал войну России против Украины, приехав в больницу с российскими военными и выступив перед оккупантами.

В прошлом году Добронравов заявил, что оставляет кино и сцену из-за проблем со здоровьем. Хотя в 2025 его таки заметили на съемках очередного фильма страны-агрессора.



Татьяна Кравченко – Валентина Будько

Актриса родилась в Донецке, но стала предательницей своей родины и рупором российской пропаганды. Она не только яростно поддерживает российско-украинскую войну, но и откровенно оскорбляет бывших коллег, переходя на личности (в частности, критиковала Анну Кошмал).

Кошмал эта... Как ее Федя Добронравов спасал в больнице, когда она отравилась. И вдруг... Наверное, задача там (в Украине – 24 Канал) такое, я не знаю... Могла бы сказать, что не будет ничего говорить. Она так гневно, что я даже не узнала её, когда мне показали видео. Она искренне так, с такой ненавистью о нас говорит, будто мы с Федькой ее враги,

– жаловалась путинистка.

Также в России ходят слухи об алкогольной зависимости Кравченко. Сейчас она играет в московском театре и иногда появляется в кино.



Людмила Артемьева – Ольга Ковалева

Актриса родилась в Германии, но впоследствии ее семья переехала в Ужгород, еще позже – во Львов. Но высшее образование женщина получала в России. Там она остается и сейчас. В начале полномасштабного вторжения Людмила сделала сообщение о мире, но сейчас придерживается молчаливой позиции, чем фактически поддерживает войну.



Анна Кошмал – Женя

После начала полномасштабного вторжения Анна Кошмал проявила четкую позицию. Она остается в Украине, продолжает здесь работать и строить семью. Она разорвала связи с бывшими российскими коллегами. Актрису можно увидеть в спектакле "Амазонки", сериале "Успеть до 30".



Николай Добрынин – Дмитрий Буханкин (Митяй)

Актер до полномасштабного вторжения заявлял, что имеет украинские корни и якобы приобрел в Украине земельный участок. Сейчас он продолжает жить и работать в России, развлекая граждан страны-агрессора. На его странице в фейсбуке можно найти ироничные сообщения о Путине, однако занять четкую позицию и осудить войну он, очевидно, не решился.



