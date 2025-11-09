Сегодня, 9 ноября, Назару Заднепровскому исполнилось 50 лет. По этому случаю 24 Канал расскажет о биографии актера и чем он занимается сейчас.

Интересно Где сейчас юморист Юрий Ткач, который переживал серьезный кризис в браке

Назар Заднепровский родился в Киеве в 1975 году в актерской семье. Он принадлежит к четвертому поколению актерской династии Ткаченко-Заднепровских: его прадед – режиссер и основатель театра Франко, дедушка и бабушка – лауреаты премии имени Тараса Шевченко, родители – актеры.

Сначала Назар не хотел идти по стопам родных – задумывался о кулинарии. Но после разговора с родителями все-таки изменил решение и поступил в Киевский институт театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого. Еще будучи студентом, он дебютировал в кино и сыграл в фильме "Дорога на Сечь".



Назар Заднепровский в юности / Фото Viva

В 1997 Назар Заднепровский закончил обучение и стал актером Национального академического драматического театра имени Ивана Франко. Он играл в спектаклях "Мартин Боруля", "Адвокат Мартиан", "Тевье-Тетель" и многих других.

В конце 90-х актер начал активно сниматься в фильмах. В 2005 сыграл в сериале "Леся + Рома", в 2009 был героем шоу "Большая разница", где умело пародировал различных украинских известных людей. Также пробовал себя в роли ведущего.

Также Назар Заднепровский играл с Владимиром Зеленским в сериале "Слуга народа". В его фильмографии – множество комедийных фильмов и сериалов, за которые он получил широкую известность в Украине. Это "Последний москаль", "Большие вуйки", "Сумасшедшая свадьба", "Домик на счастье" и другие. В одном из последних интервью актер поделился, хотел бы раскрыть свой талант через драматические роли.

Я над этим задумывался, когда был моложе. Сейчас я вижу, что есть актеры, которые сделают это лучше, почему я должен у них это забирать? В театре можно попробовать, но в кино нет,

– считает Назар Заднепровский.



Назар Заднепровский / Фото из инстаграма Назара Заднепровского

Где сейчас Назар Заднепровский?

Назар Заднепровский продолжает актерскую и театральную карьеру, в частности, играет в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко.

Зато один из последних фильмов с участием Назара – комедийная лента "Родительские сборы", что сейчас в украинском прокате.

"Родительское собрание": смотрите трейлер онлайн

Назар Заднепровский женат на актрисе Ирине, они воспитывают сына Михаила и дочь Юлию. Назар хотел бы, чтобы сын продолжил актерскую династию, однако парень поступил на специальность для будущих директоров и администраторов. Но он будет учиться в университете Карпенко-Карого, поэтому таки будет связан с актерской сферой.



Назар Заднепровский с семьей / Фото из инстаграма Назара Заднепровского

Около трех лет Назар Заднепровский не проживает с женой, потому что ухаживает за мамой. Актриса Зоя Сивач болеет рассеянным склерозом. По словам Заднепровского, она может себя обслужить, но уже не ходит.

Мама – почти лежачая. Я на гастроли сейчас не езжу, я хочу быть с мамой. Я не знаю, сколько маме осталось. Я хочу быть рядом, когда это произойдет. Это мой выбор, из-за этого Ира страдает, но я решил так,

– рассказывал актер.

Актер старается быть рядом с мамой и не хочет нанимать посторонних людей. Это повлияло на его отношения с семьей, однако супруги проходят сквозь эти трудности без кризиса.