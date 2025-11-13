Кримінальні серіали – це захопливий сюжет, непередбачувана кінцівка та напруга з першої хвилини. 24 Канал зібрав найновіші стрічки у цьому жанрі, які варті перегляду.

"Завдання"

Де дивитися: HBO

Рейтинг IMDb: 8,0

Події серіалу розгортаються у передмісті Філадельфії, де стається серія ретельно спланованих і жорстоких пограбувань. Агент ФБР Том, який перебуває у непростому стані через сімейну трагедію, разом зі своєю командою полює на групу злочинців. Головним підозрюваним стає водій сміттєвоза та батько-одинак Роббі.

"Завдання": дивіться трейлер онлайн

"Чорний кролик"

Де дивитися: Netflix

Рейтинг IMDb: 7,4

У життя власника елітного нью-йоркського закладу Джейка Фрідкена раптово повертається його старший брат Вінс. Він залишив сімейний бізнес уже давно через залежності. Джейк вирішує допомогти братові та бере відповідальність за його проблеми. Та труднощі продовжують з'являтися одна за одною. Вони можуть зруйнувати все те, що чоловік будував роками.

"Чорний кролик": дивіться трейлер онлайн

"Флорентійське чудовисько"

Де дивитися: Netflix

Рейтинг IMDb: 6,4

Справа Флорентійського монстра – одне з найтриваліших та найскладніших розслідувань в історії Італії. Невідомий маніяк упродовж 17 років вбивав молоді закохані пари у Флоренції. На місці злочину знаходили тільки понівечені тіла та використаний патрон. Серіал розповідає, як поліція полювала на вбивцю й натикалась на докази, що лише породжували нові запитання.

"Флорентійське чудовисько": дивіться трейлер онлайн

"Усе її вина"

Де дивитися: Peacock

Рейтинг IMDb: 7,7

Головна героїня Марісса їде по свого сина, який пішов у гості до нового друга. Вона вирушає за адресою, але двері будинку їй відчиняє незнайома жінка, яка каже, що не бачила дітей та нікого у гості не чекала. Марісса починає звертатись до всіх навколо та розуміє, що нікому не може довіряти. Тепер вона повинна піти на все, щоб знайти зниклого сина.

"Усе її вина": дивіться трейлер онлайн

"Лазар"

Де дивитися: Prime Video

Рейтинг IMDb: 6,2

У центрі сюжету – судовий психіатр Джоел Лазар, який повертається до рідного дому після начебто самогубства батька. Чоловіка досі переслідують темні спогади про вбивство його сестри, що сталося 25 років тому. Справу тоді так і не розкрили. Джоел переконаний, що його тато не міг сам покінчити з життям. Він береться за розслідування та розуміє, що таємниці його родини тісно переплетені з сучасними подіями.

"Лазар": дивіться трейлер онлайн