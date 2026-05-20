Які мінісеріали можна подивитися за вечір?

"Белла Віта"

Кількість серій : 4

: 4 Рейтинг IMDb: 7.3/10

Дизайнерка весільних суконь Віта Бондарчук знайомиться з заможним бізнесменом Владиславом Сікорським. Його весілля на межі зриву, адже просто перед церемонією наречена втікає.

Владислав просить Віту зіграти роль його коханої, адже на весіллі мають бути важливі ділові партнери. Вони укладають угоду, яка мала тривати лише кілька годин, але затягується надовго.

"Сім циферблатів Аґати Крісті"

Кількість серій : 3

: 3 Рейтинг IMDb: 6.2/10

У 1925 році на розкішній вечірці, що відбулась у заміському будинку, жарт обернувся жахливою трагедією. За справу береться леді Ейлін "Бандл" Брент. Це змінить її життя та розкриє таємницю.

"Бийся, серце, бийся"

Кількість серій : 4

: 4 Рейтинг IMDb: 7.9/10

Сюжет розгортається навколо лікарки Віри, чий син помирає 23 лютого 2022 року від крововиливу у мозок. Жінка вирішує віддати серце Данила 6-річній Богданці, якій потрібна термінова трансплантація.

Віра більше не бачить сенсу жити. Проте вже наступного дня розпочинається російське повномасштабне вторгнення. Мати Богданки відправляється до Бучі, щоб забрати документи, і зникає безвісти. Віра залишається в лікарні поруч з дівчинкою та продовжує рятувати життя, попри небезпеку.

"Живий"

Кількість серій : 4

: 4 Рейтинг IMDb: –

У центрі сюжету – реальна історія командира батальйону спецпідрозділу ГУР "Артан" Руслана Фінчука з позивним "Хохол". Під час виконання бойового завдання восени 2023 року чоловік опинився в тилу позицій ворога. З військовим втратили зв'язок, тож він вважався зниклим безвісти.

Проте "Хохол" вижив. Розвідник три доби повз замінованим болем, поранений, без їжі та води, та перебував під постійною загрозою, щоб добратися до побратимів.

"Тієї ночі"

Кількість серій : 6

: 6 Рейтинг IMDb: 5.5/10

Сюжет розгортається навколо трьох сестер, які відправляються на відпочинок у Домініканську Республіку. Несподіваний інцидент змінює все. Річ у тім, що одна з сестер, матір-одиночка, випадково вбиває людину.

Який новий український серіал можна подивитися за ніч?

Нещодавно вийшов новий український серіал "Дрібне пташеня", який складається з чотирьох серій.

У ньому розповідається про Алісу, яка звикла все контролювати. Проте одного разу її життя перевертається з ніг на голову: коханий зраджує й розпочинається повномасштабне вторгнення, тож дівчина змушена покинути мегаполіс.

Аліса повертається до маленького містечка, де зустрічає людей з минулого та зіштовхується з подіями, які хотіла забути. Дівчина має зробити вибір, від якого залежатиме її майбутнє та майбутнє людей, яких вона любить.