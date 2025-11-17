Фанаты многих книг часто разочаровываются, когда видят любимые истории на экранах. Ведь некоторые из экранизаций не просто не соответствуют книге, но и пропускают или меняют ключевые детали. 24 Канал собрал ленты, ставшие одними из худших фильмов на основе книг.

"Эрагон"

Рейтинг IMDb: 5,1

События фильма происходят в волшебной стране Алагезии, где живут гномы, эльфы и необычные существа. В центре истории – мальчик Эрагон, потомок древнего года всадников дракона. Однажды на охоте он находит таинственный камень, который оказывается драконьим яйцом. Юноше предстоит вернуться к своим корням и выполнить сложнейшую задачу.

Оригинальная история была особенной из-за динамики между Эрагоном и драконом. В экранизации преуменьшили ключевую идею о дружбе между драконом и человеком, а вместо этого сосредоточились на визуальных эффектах. Множество отличий и потеря главных мыслей и спровоцировала негативные отзывы.

"Артемис Фаул"

Рейтинг IMDb: 4,3

12-летний Артемис принадлежит к легендарной семье преступников. В своем возрасте он легко обманывает взрослых. Парень случайно узнает о фантастическом мире, что скрыт в недрах земли. Когда он крадет у громов золото, его начинают разыскивать и под землей, и на поверхности.

Этот фильм абсолютно потерял свой потенциал. Персонажи непривлекательные, волшебный мир описан поверхностно, и даже визуальные эффекты моментами кажутся провальными. Ленту считают одной из худших из картин 2020 года.

"Темная Башня"

Рейтинг IMDb: 5,3

События ленты разворачиваются в мире, пережившем Апокалипсис. Стрелок Роланд Дискейн находится в поисках Темной башни. По легендам, именно там есть ответы на все вопросы. Если он найдет башню, то сможет спасти мир от хаоса и разрушения.

Атмосфера и настроение истории, что присутствовали в книге, потеряны в фильме. Сжав 8 книг в одну ленту, множество важных вещей просто исчезло, как и острота и напряжение. Экранизацией не были довольны ни фаны оригинала, ни рядовые зрители.

