Это фильм под названием "Каховский объект". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Netflix.
Смотрите также 3 высокорейтинговые фильмы, которые каждый должен увидеть хотя бы раз в жизни
Какой украинский фильм выйдет на Netflix?
Премьера украинского фильма состоится 26 ноября. В комментариях можно прочитать немало положительных отзывов на эту новость. Это зомби-муви уже привлекло внимание многих зрителей и готово сделать это снова. Вот что пишут комментаторы:
- "Вау! Это что-то новенькое и выглядит интересно! Жду"
- "Вот это я хочу глянуть!"
- "Не люблю зомби-муви, но это добавлю в свой список точно"
- "Выглядит как трешачок, но в хорошем смысле! Жду очень"
- "Никогда не любила фильмов про зомби, но только что, кажется, полюбила"
- "Да вы уляжетесь, или нет? В кино провтыкала пойти, на Netflix обязательно посмотрю"
Обратите внимание на худшие фильмы-экранизации – по ссылке.
Что известно о фильме "Каховский объект"?
- В украинских кинотеатрах премьера фильма состоялась 1 октября 2025 года.
- Это лента, которая сочетает в себе жанры фантастики, ужасов, боевика и триллера.
- Режиссером фильма стал Алексей Тараненко.
- Эта работа стала переломным моментом для украинского жанрового кинематографа.
- По сюжету, после подрыва Каховской ГЭС группа украинских военных находит под водой секретный советский бункер. И с этого момента их миссия превращается в настоящую борьбу за выживание.
- В фильме сыграли такие украинские актеры: Марина Кошкина, Ирина Кудашова, Александр Ясентюк, Дмитрий Павко, Михаил Дзюба, Владимир Ращук, Орест Пасечник и другие.