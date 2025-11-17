Это фильм под названием "Каховский объект". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Netflix.

Смотрите также 3 высокорейтинговые фильмы, которые каждый должен увидеть хотя бы раз в жизни

Какой украинский фильм выйдет на Netflix?

Премьера украинского фильма состоится 26 ноября. В комментариях можно прочитать немало положительных отзывов на эту новость. Это зомби-муви уже привлекло внимание многих зрителей и готово сделать это снова. Вот что пишут комментаторы:

"Вау! Это что-то новенькое и выглядит интересно! Жду"

"Вот это я хочу глянуть!"

"Не люблю зомби-муви, но это добавлю в свой список точно"

"Выглядит как трешачок, но в хорошем смысле! Жду очень"

"Никогда не любила фильмов про зомби, но только что, кажется, полюбила"

"Да вы уляжетесь, или нет? В кино провтыкала пойти, на Netflix обязательно посмотрю"

Обратите внимание на худшие фильмы-экранизации – по ссылке.

Что известно о фильме "Каховский объект"?