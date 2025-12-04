У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, де саме можна подивитись стрічку про історію Океану Ельзи. А також дізнаєтесь, про що сюжет та інші подробиці.

Де дивитись фільм про Океан Ельзи онлайн?

Фільм "Океан Ельзи: Спостереження Шторму" відтепер доступний онлайн – ексклюзивно на SWEET.TV. Він розповідає історію Океану Ельзи – головного гурту незалежної України, пісні якого об'єднують мільйони людей і стали символом свободи, любові й боротьби.

Це перший документальний проєкт у лінійці SWEET.TV Originals, створений студією KNIFE! Films у співпраці з командою "Океану Ельзи".

Коли робиш важливе кіно, хочеться, щоб його побачив кожен. Попри нашу велику любов до кінотеатрів, ми розуміємо: під час війни не завжди українці можуть дістатись туди. Цифровий реліз цього фільму – це можливість подарувати людям у різних куточках України безпечний доступ до кіно, яке, як ми віримо, може підтримати, надихнути та об'єднати,

– сказав директор з контенту SWEET.TV Юрій Поворозник.



Фільм про Океан Ельзи / Кадр з фільму

Це кіно про емоції, спогади й покоління, що виросли під ці пісні. Навіть якщо ви ніколи не були на концерті гурту і знаєте лише кілька найвідоміших композицій, які лунали по радіо, – цей фільм усе одно варто подивитися.

Цей фільм про всіх нас. Про те, як ми витримуємо, підтримуємо одне одного й виносимо речі, які, на жаль, стали звичними для кожного українця. Це символічно – ми всі зараз в одних умовах, в одному великому, красивому й сильному човні, який обов'язково допливе до світлого майбутнього. І я в це щиро вірю,

– поділився Святослав Вакарчук.

"Океан Ельзи: Спостереження Шторму": дивіться онлайн трейлер фільму

Що відомо про фільм "Океан Ельзи: Спостереження Шторму"?

Фільм поєднує унікальні архіви, невідомі факти та щирі спогади тих, хто творив і розвивав колектив.

Це відверта розповідь про музичні перемоги, шалену популярність поруч із конфліктами, болісними розривами, а також історичними викликами, які переживала країна.

Люди дуже по-різному сприйняли цей фільм. Хтось уперше відкрив для себе гурт, хтось – хоча й знав пісні – почув Океан Ельзи зовсім по-іншому. Багато хто згадав свої моменти життя, а дехто побачив у стрічці історію не лише про гурт, а й про себе. Онлайн-реліз продовжує його життя і дає змогу показати цю історію ще більшій кількості українців,

– каже Максим Сердюк, продюсер фільму.