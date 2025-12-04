І поки всі його очікують, варто звернути увагу й на інші фільми, над якими працював режисер. У матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку найкращих стрічок Джеймса Кемерона, які варто побачити кожному.
Які фільми Джеймса Кемерона має побачити кожен?
"Титанік"
Прем'єра цієї легендарної історії відбулася у 1997 році. Це художній фільм-катастрофа режисера Джеймса Кемерона, у якому головні ролі зіграли Кейт Вінслет та Леонардо Ді Капріо.
Історія заснована на реальних подіях. "Титанік" насправді був британським пасажирським лайнером, який затонув під час свого першого рейсу. У центрі сюжету – молоді й закохані Джек і Роуз, які знаходять одне одного в найнесподіваніший момент.
"Титанік": дивіться онлайн трейлер фільму
"Термінатор"
Ще одна легендарна кіноісторія – це фантастичний бойовик "Термінатор" режисера Джеймс Кемерон. Прем'єра фільму відбулася у 1984 році, і сьогодні він є одним із найпопулярніших у своєму жанрі. Стрічка має рейтинг 8,1 бала на IMDb.
Ця кіноісторія зробила Арнольда Шварценеггера, який зіграв головну роль, неймовірно популярним. У центрі сюжету – солдат Кайл Різ, кіборг-термінатор та їхнє протистояння. У кожного з них своя мета: кіборг прагне вбити дівчину, на ім'я Сара, а солдат хоче врятувати її й зупинити Термінатора, чого б йому це не вартувало.
"Термінатор": дивіться онлайн трейлер фільму
"Правдива брехня"
Ще одна стрічка, яку має побачити кожен прихильник творчості Джеймса Кемерона, – це "Правдива брехня". Американський комедійний бойовик, прем'єра якого відбулася у 1994 році, розповідає про турботливого сім'янина, на ім'я Гаррі.
"Правдива брехня": дивіться онлайн трейлер фільму
Здавалося б, у нього абсолютно одноманітне життя, проте насправді він – працівник розвідки, крутий агент, від ефективності роботи якого залежить безпека США. У цьому фільмі також зіграв легендарний австрійський і американський актор Арнольд Шварценеггер.
Завдяки динамічному сюжету та високим глядацьким рейтингам ця стрічка обов'язково варта вашої уваги.