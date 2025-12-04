В материале 24 Канала рассказываем, где именно можно посмотреть ленту об истории Океана Эльзы. А также узнаете, о чем сюжет и другие подробности.

Где смотреть фильм про Океан Эльзы онлайн?

Фильм "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма" теперь доступен онлайн – эксклюзивно на SWEET.TV. Он рассказывает историю Океана Эльзы – главной группы независимой Украины, песни которого объединяют миллионы людей и стали символом свободы, любви и борьбы.

Это первый документальный проект в линейке SWEET.TV Originals, созданный студией KNIFE! Films в сотрудничестве с командой "Океана Эльзы".

Когда делаешь важное кино, хочется, чтобы его увидел каждый. Несмотря на нашу большую любовь к кинотеатрам, мы понимаем: во время войны не всегда украинцы могут добраться туда. Цифровой релиз этого фильма – это возможность подарить людям в разных уголках Украины безопасный доступ к кино, которое, как мы верим, может поддержать, вдохновить и объединить,

– сказал директор по контенту SWEET.TV Юрий Поворозник.



Фильм об Океане Эльзы / Кадр из фильма

Это кино об эмоциях, воспоминаниях и поколениях, выросших под эти песни. Даже если вы никогда не были на концерте группы и знаете лишь несколько самых известных композиций, которые звучали по радио, – этот фильм все равно стоит посмотреть.

Этот фильм о всех нас. О том, как мы выдерживаем, поддерживаем друг друга и выносим вещи, которые, к сожалению, стали привычными для каждого украинца. Это символично – мы все сейчас в одних условиях, в одной большой, красивой и сильной лодке, которая обязательно доплывет до светлого будущего. И я в это искренне верю,

– поделился Святослав Вакарчук.

"Океан Эльзы: Наблюдение Шторма": смотрите онлайн трейлер фильма

Что известно о фильме "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма"?

Фильм сочетает уникальные архивы, неизвестные факты и искренние воспоминания тех, кто создавал и развивал коллектив.

Это откровенный рассказ о музыкальных победах, бешеной популярности рядом с конфликтами, болезненными разрывами, а также историческими вызовами, которые переживала страна.

Люди очень по-разному восприняли этот фильм. Кто-то впервые открыл для себя группу, кто-то – хотя и знал песни – услышал Океан Эльзы совсем по-другому. Многие вспомнили свои моменты жизни, а некоторые увидели в ленте историю не только о группе, но и о себе. Онлайн-релиз продолжает его жизнь и позволяет показать эту историю еще большему количеству украинцев,

– говорит Максим Сердюк, продюсер фильма.