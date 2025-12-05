Киноистория вышла на платформе 26 ноября, а уже сегодня является одной из самых популярных на Netflix. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Netflix.
Смотрите также Фильм об Океане Эльзы официально вышел онлайн: где смотреть ленту
Какой украинский фильм стал самым популярным на Netflix?
В украинских кинотеатрах премьера фильма состоялась 1 октября 2025 года, а на стриминге – совсем недавно. Но несмотря на это, уже сегодня лента занимает третье место в рейтинге десяти самых популярных фильмов на платформе. Впереди – только две комедии: "Трудности с шампанским" и "Праздничное ограбление".
"Каховский объект" – это фильм, который сочетает в себе напряжение, боевик и элементы фантастики. Действие происходит после подрыва Каховской ГЭС. В центре сюжета – украинские военные, которые случайно попадают в секретный бункер, где во время холодной войны СССР проводил опыты на людях.
"Каховский объект": смотрите онлайн трейлер фильма
Казалось бы, обычная случайность превращает ситуацию в настоящее испытание и выживание. Ведь, чтобы выбраться, героям придется преодолеть советских зомби, собственные страхи и стать настоящей командой.
Какие еще фильмы сейчас популярны на Netflix?
В основном в подборке Netflix сегодня – рождественские комедии, которые дарят праздничное настроение и невероятные эмоции. Однако в этом списке вы найдете ленты на любой вкус. Среди них такие фильмы:
- "Праздничное ограбление"
- "Трудности с шампанским"
- "Каскадер"
- "Франкенштайн"
- "Только во сне"
- "Поезд во сне"
- "Рождество с бывшим"
- "Кейпоп-охотницы на демонов"
- "То Рождество"
Поэтому выбирайте своего фаворита и позвольте себе оторваться от будничной рутины и окунуться в интересную для себя историю.