Киноистория вышла на платформе 26 ноября, а уже сегодня является одной из самых популярных на Netflix. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Netflix.

Какой украинский фильм стал самым популярным на Netflix?

В украинских кинотеатрах премьера фильма состоялась 1 октября 2025 года, а на стриминге – совсем недавно. Но несмотря на это, уже сегодня лента занимает третье место в рейтинге десяти самых популярных фильмов на платформе. Впереди – только две комедии: "Трудности с шампанским" и "Праздничное ограбление".

"Каховский объект" – это фильм, который сочетает в себе напряжение, боевик и элементы фантастики. Действие происходит после подрыва Каховской ГЭС. В центре сюжета – украинские военные, которые случайно попадают в секретный бункер, где во время холодной войны СССР проводил опыты на людях.

"Каховский объект": смотрите онлайн трейлер фильма

Казалось бы, обычная случайность превращает ситуацию в настоящее испытание и выживание. Ведь, чтобы выбраться, героям придется преодолеть советских зомби, собственные страхи и стать настоящей командой.

Какие еще фильмы сейчас популярны на Netflix?

В основном в подборке Netflix сегодня – рождественские комедии, которые дарят праздничное настроение и невероятные эмоции. Однако в этом списке вы найдете ленты на любой вкус. Среди них такие фильмы:

"Праздничное ограбление"

"Трудности с шампанским"

"Каскадер"

"Франкенштайн"

"Только во сне"

"Поезд во сне"

"Рождество с бывшим"

"Кейпоп-охотницы на демонов"

"То Рождество"

Поэтому выбирайте своего фаворита и позвольте себе оторваться от будничной рутины и окунуться в интересную для себя историю.