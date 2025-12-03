У лідерах – стрічка "Святкове пограбування". Повний рейтинг популярних фільмів і мультиків розповідаємо далі на 24 Каналі з посиланням на Netflix.

Які фільми найпопулярніші на Netflix?

"Святкове пограбування"

Рейтинг IMDb: 5,8

Двоє невдах, які працюють погодинно, об'єднуються, щоб пограбувати шикарний лондонський універмаг у переддень Різдва. Можливо, їм навіть вдасться підкорити серця один одного по дорозі до злочину, хто зна.

"Святкове пограбування": дивіться онлайн трейлер фільму

"Труднощі з шампанським"

Рейтинг IMDb: 6,1

Різдвяна мелодрама вийшла на Netflix 19 листопада, вже другий тиждень поспіль перебуває у першій десятці найпопулярніших фільмів. Сюжет розповідає про жінку, яка приїжджає до Франції, щоб укласти угоду з продажу бренду шампанського, однак закохується у сина засновника компанії.

"Труднощі з шампанським": дивіться онлайн трейлер фільму

"Каховський об'єкт"

Рейтинг IMDb: 5,0

Прем'єра українського фільму відбулась 26 листопада. За сюжетом, після підриву Каховської ГЕС група українських військових знаходить під водою секретний радянський бункер. І з цього моменту їхня місія перетворюється на справжню боротьбу за виживання.

"Каховський об'єкт": дивіться онлайн трейлер фільму

"Каскадер"

Рейтинг IMDb: 6,8

Сюжет фільму розгортається довкола Кольта Сіверса – успішного каскадера, який стає дублером зірки бойовиків Тома Райдера. Та невдало виконаний трюк ставить кар'єру чоловіка на паузу: він травмується і після тривалого лікування влаштовується на роботу паркувальником. Увесь цей час Кольт не може собі пробачити помилку на знімальному майданчику і вже навіть не мріє колись повернутись туди.

"Каскадер": дивіться онлайн трейлер фільму

Також у рейтингу є такі фільми:

"Франккенштайн";

"Лише уві сні";

"Потяг у снах";

"Різдво з колишнім";

"Кейпоп-мисливці на демонів";

"Те Різдво".

Які фільми на Різдво рекомендує подивитись Маколей Калкін?

За словами зірки "Сам удома" у виданні Radar Online, у його список улюблених фільмів на різдвяні свята входять стрічки, які називають забутою класикою. Серед них: "Різдвяна історія" (1983), "Нова різдвяна казка" (1988), "Ельф" (2003).