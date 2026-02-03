Платформа Netflix уже опубликовала список фильмов и сериалов, которые выйдут в феврале. Подробнее – в материале.

Какие фильмы и сериалы выйдут на Netflix в феврале?

"Торт или нет: Валентинов день"

Премьера: 4 февраля

"Торт или нет: Валентинов день": смотрите онлайн трейлер сериала

"Линкольн для адвоката" (4 сезон)

Премьера: 5 февраля

"Линкольн для адвоката": смотрите онлайн трейлер сериала

"Демаскированные"

Премьера: 5 февраля

"Демаскированные": смотрите онлайн трейлер сериала

"Королева шахмат"

Премьера: 6 февраля

"Королева шахмат": смотрите онлайн трейлер сериала

"Сальвадор"

Премьера: 6 февраля

"Сальвадор": смотрите онлайн трейлер сериала

"Йо! Лучшие друзья"

Премьера: 6 февраля

"Йо! Лучшие друзья": смотрите онлайн трейлер фильма

"Долина моторов"

Премьера: 10 февраля

"Долина моторов": смотрите онлайн трейлер сериала

"Это я"

Премьера: 10 февраля

"Это есть я": смотрите онлайн трейлер фильма

"Свинцовые дети"

Премьера: 11 февраля

"Свинцовые дети": смотрите онлайн трейлер сериала

"Музей невинности"

Премьера: 13 февраля

"Музей невинности": смотрите онлайн трейлер сериала

"Быть Гордоном Рамзи"

Премьера: 18 февраля

"Быть Гордоном Рамзи": смотрите онлайн трейлер сериала

"Ночной агент" (3 сезон)

Премьера: 19 февраля

"Ночной агент" (3 сезон): смотрите онлайн трейлер сериала

"Снова в Какене"

Премьера: 26 февраля

"Снова в Какени": смотрите онлайн трейлер сериала