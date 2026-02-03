Платформа Netflix уже опублікувала список фільмів та серіалів, які вийдуть у лютому. Детальніше – у матеріалі.
Які фільми та серіали вийдуть на Netflix у лютому?
"Торт чи ні: Валентинів день"
- Прем'єра: 4 лютого
"Торт чи ні: Валентинів день": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Лінкольн для адвоката" (4 сезон)
- Прем'єра: 5 лютого
"Лінкольн для адвоката": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Демасковані"
- Прем'єра: 5 лютого
"Демасковані": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Королева шахів"
- Прем'єра: 6 лютого
"Королева шахів": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Сальвадор"
- Прем'єра: 6 лютого
"Сальвадор": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Йо! Найкращі друзі"
- Прем'єра: 6 лютого
"Йо! Найкращі друзі": дивіться онлайн трейлер фільму
"Долина моторів"
- Прем'єра: 10 лютого
"Долина моторів": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Це є я"
- Прем'єра: 10 лютого
"Це є я": дивіться онлайн трейлер фільму
"Свинцеві діти"
- Прем'єра: 11 лютого
"Свинцеві діти": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Музей невинності"
- Прем'єра: 13 лютого
"Музей невинності": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Бути Гордоном Рамзі"
- Прем'єра: 18 лютого
"Бути Гордоном Рамзі": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Нічний агент" (3 сезон)
- Прем'єра: 19 лютого
"Нічний агент" (3 сезон): дивіться онлайн трейлер серіалу
"Знову в Какені"
- Прем'єра: 26 лютого
"Знову в Какені": дивіться онлайн трейлер серіалу