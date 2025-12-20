Редакция 24 Канала подготовила подборку фильмов для фанатов саги "Аватар". Выбирайте, что посмотреть вечером.

Что посмотреть, если понравился "Аватар"?

"Дюна"

Рейтинг IMDb: 8.0/10

Серия фильмов, снята по мотивам романов американского писателя Фрэнка Герберта. События происходят в далеком будущем. В первой части, вышедшей в 2021 году, Пол Атрид вместе с королевской семьей вступает в борьбу за пустынную планету Арракис. Главную роль в ленте сыграл Тимоти Шаламе.

"Дюна": смотрите онлайн трейлер фильма

"Хоббит"

Рейтинг IMDb: 7.8/10

Режиссером трилогии стал Питер Джексон. Первый фильм называется "Хоббит: Неожиданное путешествие", второй – "Хоббит: Пустошь Смауга", третий – "Хоббит: Битва пяти воинств".

В первой части рассказывается о хоббите Бильбо Торбине, спокойная жизнь которого неожиданно меняется. Дело в том, что волшебник Гэндальф приглашает его присоединиться к отряду гномов, который возглавляет наследник трона Эребора Торин Дубощит.

Герои стремятся вернуть золото и королевство Эребор, которое контролирует дракон Смог. Гномы уговаривают Бильбо присоединиться к путешествию. Их ждут опасности и испытания.

"Хоббит": смотрите онлайн трейлер фильма

"Хроники Нарнии"

Рейтинг IMDb: 6.9/10

Серия фильмов, за основу которых взяты книги английского писателя Клайва Стейплза Льюиса: "Лев, Белая Ведьма и шкаф", "Принц Каспиан" и "Покоритель Зари".

Это рассказ о приключениях братьев и сестер, которые попадают в Нарнию: Питера, Сьюзен, Эдмунда и Люси, а также короля этого мира – могущественного льва Аслана, который умеет говорить.

"Хроники Нарнии": смотрите онлайн трейлер фильма