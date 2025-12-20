Редакція 24 Каналу підготувала добірку фільмів для фанатів саги "Аватар". Обирайте, що подивитися ввечері.

Що подивитися, якщо сподобався "Аватар"?

"Дюна"

Рейтинг IMDb: 8.0/10

Серія фільмів, знята за мотивами романів американського письменника Френка Герберта. Події відбуваються у далекому майбутньому. У першій частині, що вийшла у 2021 році, Пол Атрід разом з королівською родиною вступає у боротьбу за пустельну планету Арракіс. Головну роль у стрічці зіграв Тімоті Шаламе.

"Хоббіт"

Рейтинг IMDb: 7.8/10

Режисером трилогії став Пітер Джексон. Перший фільм називається "Хоббіт: Несподівана подорож", другий – "Хоббіт: Пустка Смога", третій – "Хоббіт: Битва п'яти воїнств".

У першій частині розповідається про гобіта Більбо Торбина, спокійне життя якого несподівано змінюється. Річ у тім, що чарівник Гендальф запрошує його долучитися до загону гномів, який очолює спадкоємець трону Еребора Торін Дубощит.

Герої прагнуть повернути золото і королівство Еребор, яке контролює дракон Смог. Гноми вмовляють Більбо приєднатися до подорожі. На них чекають небезпеки й випробування.

"Хроніки Нарнії"

Рейтинг IMDb: 6.9/10

Серія фільмів, за основу яких взято книги англійського письменника Клайва Стейплза Льюїса: "Лев, Біла Відьма та шафа", "Принц Каспіан" і "Подорож Досвітнього мандрівника".

Це розповідь про пригоди братів і сестер, які потрапляють у Нарнію: Пітера, Сьюзен, Едмунда і Люсі, а також короля цього світу – могутнього лева Аслана, який вміє говорити.

