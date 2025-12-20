"Острова" – не просто романтическая драма и не сугубо детектив. Это кино, которое заставляет подозревать каждого, даже себя. 24 Канал расскажет, почему стоит не пропустить эту ленту.

Сэм Райли в роли, что работает на уровне подсознания

Номинант на BAFTA Сэм Райли создает одного из самых сильных персонажей в своей карьере. Его Том – бывший теннисист, который когда-то коснулся края большой славы, но теперь застрял в бесконечном, душном лете Фуэртевентуры. Райли играет не словами, а тишиной: взглядом, вздохом, нервной паузой. Его герой одновременно уязвим и опасен, именно тот человек, которому веришь и которого боишься. И именно из-за него история работает так сильно.

"Острова": смотрите онлайн трейлер фильма

Химия, разрушающая супружескую жизнь, и исчезновение, которое меняет все

Анна в исполнении Стейси Мартин – загадка, от которой невозможно оторваться. Между ней и Томом возникает связь, которая кажется удивительно знакомой, почти обреченной. Но романтическое притяжение быстро превращается в ловушку: муж Анны исчезает, а Том случайно становится ключевым свидетелем и главным подозреваемым. Здесь фильм резко меняет жанр, отбрасывая все клише курортных романов и поднимая ставки до уровня настоящего нуара.

Новое слово от режиссера культового Oh Boy и участника Берлинале

Автор фильма, Ян-Оле Герстер, известен своим дебютом Oh Boy, который стал культовым в европейском кино. "Острова" были отобраны в официальную программу Берлинского кинофестиваля и это сразу объясняет, почему в картине так много стиля, точности и психологической глубины.

Идея родилась из реального наблюдения за теннисным тренером на Фуэртевентуре: одиноким, молчаливым, затерянным в рутине вечного лета. Герстер превратил это случайное знакомство в историю о том, как одно неосторожное желание может стать началом катастрофы.



"Острова" / Кадр из фильма

Музыка тревоги и страсти

За атмосферу фильма в значительной степени отвечает композитор Даша Дауэнгауэр, лауреат премии Европейской киноакадемии. Ее музыка – это пульс ленты: то навязчивый, тревожный, то нежный и хрупкий. Она не сопровождает события, а руководит ими, заставляя чувствовать, что история движется к неизбежной, но неизвестной развязке. Работа Дауэнгауэр получила Немецкую кинопремию, и это одна из самых сильных музыкальных партитур года.

Высокие рейтинги и восторженные отзывы

"Острова" получили 96% на Rotten Tomatoes – результат, который о многом говорит еще до просмотра. Но еще больше говорят критики, которые называют ленту захватывающей, гипнотической и изящно построенной. Как пишет Screen International, это "запутанная драма с оттенком Хичкока". Это тот редкий случай, когда кино держит не только сюжетом, но и ощущениями – длинными, густыми, неуловимыми.