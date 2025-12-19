24 Канал предлагает подборку из новых криминальных сериалов, которые имеют все шансы, чтобы получить статус любимых.
Не пропустите "Эмили в Париже" возвращается: на Netflix состоялась премьера 5 сезона
"Черный кролик"
Где смотреть: Netflix
Рейтинг IMDb: 7,3
Сериал рассказывает о двух братьях, чьи отношения разрушены давними обидами, ревностью и общими тайнами. Когда в их жизни появляется опасная ситуация, братья вынуждены воссоединиться, несмотря на недоверие и взаимные обвинения. Прошлое, которое они пытались скрыть, начинает выходить наружу, затягивая обоих в опасную игру.
"Черный кролик" – это психологический триллер о семейных связях, предательстве и цене выбора, который может сломать даже кровное родство.
"Черный кролик": смотрите онлайн трейлер сериала
"Порядочный человек"
Где смотреть: HBO
Рейтинг IMDb: 6,7
Главный герой – Михал, обычный, на первый взгляд, порядочный человек: благоразумный, тихий, ответственный, живущий по правилам и ценящий стабильность. Он работает, имеет семью и репутацию "хорошего человека" среди коллег и соседей.
Но все меняется, когда в его жизни появляется серия неожиданных событий, которые уничтожают границы между моралью и выживанием.
"Порядочный человек" – это не детектив или триллер в классическом понимании, а психологический портрет человека на грани, который пытается сохранить себя в мире, где правильный выбор не всегда очевиден.
"Порядочный человек": смотрите онлайн трейлер сериала
"Король Талси" (3 сезон)
Где смотреть: Paramount+
Рейтинг IMDb: 7,9
Этот сериал не совсем новый, однако в 2025 году вышло его продолжение. В третьем сезоне Дуайт Манфреди окончательно закрепляет свое влияние в Талси, но вместе с властью приходят новые угрозы.
Конкуренты становятся жестче, а союзники – менее надежными. Прошлое не отпускает главного героя, заставляя его расплачиваться за старые решения.
"Король Талси" (3 сезон): смотрите онлайн трейлер сериала
Какие сериалы сейчас смотрят украинцы на Netflix?
- "Человек против младенца";
- "Очень странные дела" 5 сезон;
- "Покинутые";
- "Очень странные дела", 1 сезон;
- "Очень странные дела", 2 сезон;
- "Очень странные дела", 3 сезон;
- "Очень странные дела", 4 сезон;
- "Город теней", мини-сериал;
- "Зверь во мне", мини-сериал;
- "Крысы: История из мира Ведьмака".