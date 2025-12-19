24 Канал предлагает подборку из новых криминальных сериалов, которые имеют все шансы, чтобы получить статус любимых.

"Черный кролик"

Где смотреть: Netflix

Рейтинг IMDb: 7,3

Сериал рассказывает о двух братьях, чьи отношения разрушены давними обидами, ревностью и общими тайнами. Когда в их жизни появляется опасная ситуация, братья вынуждены воссоединиться, несмотря на недоверие и взаимные обвинения. Прошлое, которое они пытались скрыть, начинает выходить наружу, затягивая обоих в опасную игру.

"Черный кролик" – это психологический триллер о семейных связях, предательстве и цене выбора, который может сломать даже кровное родство.

"Черный кролик": смотрите онлайн трейлер сериала

"Порядочный человек"

Где смотреть: HBO

Рейтинг IMDb: 6,7

Главный герой – Михал, обычный, на первый взгляд, порядочный человек: благоразумный, тихий, ответственный, живущий по правилам и ценящий стабильность. Он работает, имеет семью и репутацию "хорошего человека" среди коллег и соседей.

Но все меняется, когда в его жизни появляется серия неожиданных событий, которые уничтожают границы между моралью и выживанием.

"Порядочный человек" – это не детектив или триллер в классическом понимании, а психологический портрет человека на грани, который пытается сохранить себя в мире, где правильный выбор не всегда очевиден.

"Порядочный человек": смотрите онлайн трейлер сериала

"Король Талси" (3 сезон)

Где смотреть: Paramount+

Рейтинг IMDb: 7,9

Этот сериал не совсем новый, однако в 2025 году вышло его продолжение. В третьем сезоне Дуайт Манфреди окончательно закрепляет свое влияние в Талси, но вместе с властью приходят новые угрозы.

Конкуренты становятся жестче, а союзники – менее надежными. Прошлое не отпускает главного героя, заставляя его расплачиваться за старые решения.

"Король Талси" (3 сезон): смотрите онлайн трейлер сериала

