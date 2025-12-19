24 Канал пропонує добірку з нових кримінальних серіалів, які мають усі шанси, щоб отримати статус улюблених.
"Чорний кролик"
Де дивитись: Netflix
Рейтинг IMDb: 7,3
Серіал розповідає про двох братів, чиї стосунки зруйновані давніми образами, ревнощами та спільними таємницями. Коли в їхньому житті з'являється небезпечна ситуація, брати змушені возз'єднатися, попри недовіру і взаємні звинувачення. Минуле, яке вони намагалися приховати, починає виходити назовні, затягуючи обох у небезпечну гру.
"Чорний кролик" – це психологічний трилер про сімейні зв'язки, зраду та ціну вибору, який може зламати навіть кровну спорідненість.
"Чорний кролик": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Порядна людина"
Де дивитись: HBO
Рейтинг IMDb: 6,7
Головний герой – Міхал, звичайний, на перший погляд, порядний чоловік: розсудливий, тихий, відповідальний, який живе за правилами та цінує стабільність. Він працює, має сім'ю і репутацію "хорошої людини" серед колег і сусідів.
Але все змінюється, коли в його житті з'являється серія несподіваних подій, які нищать межі між мораллю і виживанням.
"Порядна людина" – це не детектив чи трилер у класичному розумінні, а психологічний портрет людини на межі, яка намагається зберегти себе у світі, де правильний вибір не завжди очевидний.
"Порядна людина": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Король Талси" (3 сезон)
Де дивитись: Paramount+
Рейтинг IMDb: 7,9
Цей серіал не зовсім новий, однак у 2025 році вийшло його продовження. У третьому сезоні Дуайт Манфреді остаточно закріплює свій вплив у Талсі, але разом із владою приходять нові загрози.
Конкуренти стають жорсткішими, а союзники – менш надійними. Минуле не відпускає головного героя, змушуючи його розплачуватися за старі рішення.
"Король Талси" (3 сезон): дивіться онлайн трейлер серіалу
