Если же вам надоела новогодняя тематика, предлагаем посмотреть 3 высокорейтинговых сериала: "Очень странные дела", "Дом Гиннессов" и "Покинутые". Трейлеры и описания сюжетов находите в материале 24 Канала.

Какие сериалы посмотреть, если надоела новогодняя тематика?

"Очень странные дела"

Количество сезонов : 5

: 5 Количество серий : 38

: 38 Рейтинг IMDb: 8.6/10

События 1 сезона начинаются 6 ноября 1983 года в маленьком городе Хокинс. Ужасное существо, похожее на человека, похищает Уилла Байерса. Мать мальчика и начальник полиции Джим Хоппер ищут его. За дело берутся и друзья: Майк Уилер, Дастин Хендерсон и Лукас Синклер, которым помогает девочка Одиннадцать.

27 ноября на Netflix состоялась премьера 5 сезона "Очень странных дел". Следующие эпизоды выйдут 26 декабря, а финальный – 1 января. Отметим, что этот сезон сериала станет последним.

"Очень странные дела": смотрите онлайн трейлер сериала

"Дом Гиннессов"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 7.4/10

События сериала разворачиваются в Дублине и Нью-Йорке XIX века. Это история о семье, которая создала известную пивоварню "Гиннес". Все начинается со смерти сэра Бенджамина Гиннеса. Теперь судьба бизнеса легла на плечи его четырех детей: Эдварда, Артура, Энн и Бенджамина, каждый из которых имеет собственные тайны.

"Дом Гиннессов": смотрите онлайн трейлер сериала

"Покинутые"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 7

: 7 Рейтинг IMDb: 6.3/10

События сериала происходят на территории Вашинготона в 1854 году. В центре сюжета матриархи двух разных семей: Констанс Ван Несс и Фиона Нолан. Первая семья – богатая и привилегированная, а другая – это сироты и изгои.

"Покинутые": смотрите онлайн трейлер сериала