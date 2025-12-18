Это 8-серийный сериал покажет опыт возвращения как он есть: с вызовами и сложностями гражданской жизни, где граница между своими и врагами уже не так понятна. В материале 24 Канала рассказываем подробности этого кинопроекта.

Смотрите также Кто сыграл главные роли в фильме "Аватар: Огонь и пепел", который ждали все

О чем сериал "Возвращение"?

Это не просто сериал. Это честная история о пути воина домой. Главная задача ленты – помочь изменить отношение общества к ветеранам. Создатели выбрали жанр драмеди, чтобы говорить об очень серьезном с юмором и лиризмом, как это часто бывает в жизни.

Драмеди – это возможность отобразить реальность какой она есть. Это не только о слезах, но и о смехе, без которого морально невозможно оставаться нормально в условиях войны. О лучшем коллективе, быт, общие задачи, операции, в которых постоянно что-то происходит, но все время находится место юмору: как обычному, так и черному, конечно,

– говорит Евгений Григорьев, военнослужащий, актер, главный герой сериала "Возвращение".

Это история о том, как одна неделя может изменить целый мир. После ранения военный Александр Кречет мечтает как можно быстрее вернуться в строй. Но проблемы с прохождением ВВК и обещание погибшему собрату Сергею Вербе заставляет его задержаться в столице и помочь сыну друга осуществить детскую мечту.

"Возвращение": смотрите онлайн тизер сериала

Неожиданное приключение становится для Кречета настоящим испытанием: гражданская жизнь, забота о десятилетнем ребенке и тихое рождение запрещенных чувств к жене побратима оказываются сложнее любых боевых приказов – особенно когда в голове упорно звучит голос Вербы, что не дает двигаться вперед.

И когда на беззащитную семью побратима охотится влиятельный и жестокий бизнес-враг, Кречет делает то, что должен и умеет: рискуя собственной жизнью, защищает тех, кто уже стал для него родными. Но что на это скажет голос Вербы?!

Приключения Кречета в гражданской жизни – это своеобразный путеводитель для всех: и тех, кто возвращается с фронта, и для тех, кто ждет.

Что известно о новом украинском сериале "Возвращение"?

Сериал снят в жанре драмеди, что дает возможность говорить легко о сложном. Здесь, как в настоящей жизни, есть и драма, и ценность боевого братства, и сила черного юмора, которым "дышат" истории военных. Этот юмор – не развлечение, а спасательный круг, что помогает не сдаваться и позволяет смеяться даже сквозь слезы. 8-серийный проект поможет стране откровенно поговорить о своем и преодолеть этот путь домой вместе.

Возвращение – это история не о войне, а о жизни после,

– говорит автор идеи сериала Дмитрий Хрипун.

Дмитрий объяснил, что сериал рассказывает о тех, кто возвращается, и тех, кто ждет, а также о любви, дружбу, братство и ту надежду, которая не дает остановиться. По его словам, "Возвращение" не пытается учить или морализировать, а лишь приглашает пройти этот путь рядом с героями. Он добавил, что после просмотра сериал побуждает оглянуться на тех, кто рядом в реальной жизни, и спросить, как у них дела, ведь именно в единстве и умении слышать друг друга заключается наша сила.

Это первый сериал, значительная часть команды которого – люди с опытом службы. Половина актерского состава проекта – ветераны или военные (более 70 человек).

Рекомендуем Как Кэтрин Винник и Мила Йовович поддерживают Украину во время войны

Воины участвовали в работе со сценарием, а также стали частью производственной команды: Starlight Media и продакшен Onset films начали специальную программу стажировки для ветеранов, которые хотят попробовать себя в медийных профессиях.

Все восемь серий пропитаны острым черным юмором, который органично возникает из ситуаций. Юмор здесь – средство выживания. По словам создателей, это художественный способ принять потрясающую реальность и не дать ей сломать главного героя.

Мне действительно понравился сценарий: мы не посыпаем, конечно, голову пеплом, не лезем в депрессию. Там и юмор есть. Но это жесткая история с непростым реальным возвращением, с ПТСР, с потерей друзей, потерей конечности. Главный герой по сюжету на протезе, я также на протезе. И мы показываем людям, что так, мы сильные, мы веселые, у нас классный юмор, но мы вот так возвращаемся,

– говорит ветеран, общественный активист и один из героев сериала Олег Симороз.

Премьера сериала запланирована на февраль 2026 года на ICTV2.