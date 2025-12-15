Сериал уже полюбился многим зрителям благодаря увлекательному сюжету, неожиданным поворотам и сильному актерскому составу. В материале 24 Канала рассказываем больше о сюжетной линии и объясняем, почему этот сериал заслуживает просмотра.

Что известно о сериале "Служба 112"?

Сюжет разворачивается после попадания ракеты в полицейский участок. Руководство принимает решение о создании общей базы – центра безопасности, который должен объединить под одной крышей спасателей, парамедиков и полицейских. Отныне они – единая служба с единым номером 112. И хотя каждый из этих людей имеет собственные переживания и дела, наши герои, выезжая на опасные вызовы, рискуют собой, ведь жизнь каждого – важна. А 112 – это единственный номер и тысячи "своих".

Большинство сюжетных линий о работе полицейских, спасателей и парамедиков созданы на основе реальных событий. Главные персонажи – не просто коллеги, а настоящая семья, в которой радости и беды переживают вместе. В напарниках они часто находят настоящих друзей, любимых, родственные души, но одновременно и конкурируют, ревнуют – все, как в реальной жизни.

Они ежедневно обеспечивают порядок в стране и приходят на помощь людям, рискуя собственной жизнью. В каждой серии – истории людей, которые преодолевают не только профессиональные вызовы, но и личные испытания.

Что известно о реальных событиях в сериале?

Сценарий базируется на реальных событиях и создан в сотрудничестве с МВД, ГСЧС и Нацполицией. Это означает, что каждый вызов и каждая секунда напряжения – часть нашей действительности. Создатели проекта привлекли к съемкам настоящую служебную технику, а команду консультировали действующие специалисты из ГСЧС и полиции.

Чтобы максимально приблизиться к реальности, актеры носили настоящую экипировку спасателей и использовали профессиональные инструменты, которыми предварительно научились пользоваться. Большим вызовом сериального производства во время войны оставались и ночные съемочные смены, для которых нужно было получать многочисленные разрешения и учитывать воздушные тревоги, из-за которых съемки неоднократно останавливались.

На экранах – реальный героизм, неожиданная любовь, безумные риски и большая семья "своих", чья работа – спасать нас каждый день.

Кто сыграл в сериале?

Этот сериал точно не стоит пропускать, ведь это еще и встреча с любимыми актерами. Среди артистов ленты:

Артем Позняк,

Андрей Исаенко,

Анастасия Карпенко,

Екатерина Варченко,

Юрий Вихованец,

Руслан Мирошниченко,

Екатерина Вишневая,

Екатерина Олос,

Александр Сугак,

Игорь Рубашкин,

Роман Ясиновский,

Олег Гоцуляк,

Михаил Озеров и другие.

Всего к съемкам было привлечено более 100 актеров.