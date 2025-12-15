Полиция считает, что это было убийство. В материале 24 Канала узнаете больше об американском режиссере и топовых фильмах, которые ему удалось создать при жизни.
Что известно о Робе Райнере, которого убили в собственном доме?
15 декабря 2025 года стало известно о тяжелой потере в мире кино, ведь погиб режиссер Роб Райнер и его жена. Супругов нашли мертвыми в собственном доме в Лос-Анджелесе. Эта новость потрясла огромное количество людей, ведь ни для кого не секрет, что вклад Роба Райнера в американскую культуру был чрезвычайно весомым.
Он был известным актером, режиссером, сценаристом, продюсером и общественным активистом. Мужчина родился в Нью-Йорке и уже с самого детства был окружен творчеством. Райнер учился в киношколе и начал свою карьеру именно с актерской профессии. Он снялся в таких кинопроектах: "Все в семье", "Сбрось маму с поезда", "Неспящие в Сиэтле", "Пули над Бродвеем", "Клуб первых жен", "Начальные цвета", "Эд из телевизора", "Новенькая", "Волк с Уолл-стрит". Сначала это были небольшие роли, а впоследствии – все более масштабные.
Роб Райнер в фильме "Волк с Уолл-стрит" / Кадр из фильма
После актерской карьеры Роб Райнер решил попробовать себя как режиссер и продюсер – и не прогадал, ведь создал ряд разножанровых фильмов, которые полюбились многим зрителям. Так он стал одним из самых успешных режиссеров Голливуда в начале 1980-х годов. О личной жизни известно, что он был дважды женат и имел троих детей.
Какие фильмы создал Роб Райнер?
- "Принцесса-невеста" – это один из самых популярных фильмов Роба Райнера, снят по мотивам романа американского писателя Уильяма Голдмана. Премьера ленты состоялась в 1987 году, и она вошла в список 100 самых смешных и лучших американских фильмов о любви. Поэтому эту киноисторию точно стоит увидеть. Фильм имеет рейтинг IMDb 8 баллов. Это фантастическая история о том, как смелый герой готов преодолевать все возможные препятствия, чтобы спасти свою прекрасную невесту.
- "Когда Гарри встретил Салли" – еще одна высокорейтинговая киноистория, над которой работал режиссер, – это комедийный фильм, получивший премию Британской академии за лучший сценарий. Лента имеет 7,7 балла в рейтинге IMDb и рассказывает о Гарри и Салли, дружеские отношения которых оказываются под угрозой. Их волнует, стоит ли перерождать дружбу в нечто большее и смогут ли они построить прочные отношения.
- "Несколько хороших парней" – это драматический триллер, премьера которого состоялась в 1992 году. Лента также имеет высокий рейтинг IMDb – 7,7 балла, поэтому эта киноистория стоит вашего внимания. Фильм рассказывает об убийстве на военной базе Гуантанамо, которое должны разгадать военные адвокаты, ведь появляется все больше новых обстоятельств, переворачивающих все с ног на голову.
- "Останься со мной" – кинодрама, которую Роб Райнер снял по мотивам рассказа Стивена Кинга "Тело". Премьера ленты состоялась в 1986 году и сразу покорила сердца поклонников остросюжетных историй. Именно поэтому фильм имеет рейтинг IMDb 8,1 балла. Это история о приключении четырех ребят и их взрослении. Лента также получила немало престижных наград и вошла в список 250 лучших фильмов по версии IMDb.
- "Это – Spinal Tap" – псевдодокументальный фильм о вымышленной британской рок-группе. Интересно то, что актеры, которые снялись в ленте в роли вымышленной хэви-метал-группы, впоследствии стали реальной музыкальной командой в жизни. Фильм точно будет интересен поклонникам рока, музыкальной индустрии, пародий, а также тем, кто живет музыкой 80-х. Ведь эта эпоха навсегда осталась источником ностальгии.