Полиция считает, что это было убийство. В материале 24 Канала узнаете больше об американском режиссере и топовых фильмах, которые ему удалось создать при жизни.

Что известно о Робе Райнере, которого убили в собственном доме?

15 декабря 2025 года стало известно о тяжелой потере в мире кино, ведь погиб режиссер Роб Райнер и его жена. Супругов нашли мертвыми в собственном доме в Лос-Анджелесе. Эта новость потрясла огромное количество людей, ведь ни для кого не секрет, что вклад Роба Райнера в американскую культуру был чрезвычайно весомым.

Он был известным актером, режиссером, сценаристом, продюсером и общественным активистом. Мужчина родился в Нью-Йорке и уже с самого детства был окружен творчеством. Райнер учился в киношколе и начал свою карьеру именно с актерской профессии. Он снялся в таких кинопроектах: "Все в семье", "Сбрось маму с поезда", "Неспящие в Сиэтле", "Пули над Бродвеем", "Клуб первых жен", "Начальные цвета", "Эд из телевизора", "Новенькая", "Волк с Уолл-стрит". Сначала это были небольшие роли, а впоследствии – все более масштабные.



Роб Райнер в фильме "Волк с Уолл-стрит" / Кадр из фильма

После актерской карьеры Роб Райнер решил попробовать себя как режиссер и продюсер – и не прогадал, ведь создал ряд разножанровых фильмов, которые полюбились многим зрителям. Так он стал одним из самых успешных режиссеров Голливуда в начале 1980-х годов. О личной жизни известно, что он был дважды женат и имел троих детей.

Какие фильмы создал Роб Райнер?