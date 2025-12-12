24 Канал решил рассказать о нескольких криминальных драм, от которых мурашки пойдут по коже.
Обратите внимание Второй шанс для кино: какие ремейки фильмов превзошли оригинал
Криминальные драмы на реальных событиях
"Воспоминания об убийстве", 2003
Рейтинг IMDb: 8,1
В провинциальном городке появляется серийный убийца, и двое кардинально разных детективов пытаются его поймать. Расследование заходит в тупик: доказательства противоречивы, преступника поймать невозможно, а методы полиции – не действенны.
Южнокорейский фильм показывает, как маньяк ломает судьбы и психику тем, кто его ищет, оставляя после себя только вопросы.
"Воспоминания об убийстве": смотрите онлайн трейлер фильма
"Убийцы цветочной полни", 2023
Рейтинг IMDb: 7,5
Эпическая криминальная драма Мартина Скорсезе, основана на реальной трагедии в 1920-х годах в США.
После того как на землях коренного племени находят нефть, члены сообщества начинают загадочно умирать. В центре истории – Эрнест Беркгарт, который женится на осейджке (осейдж – индийское племя) Молли, но оказывается втянутым в страшный заговор, стоящий за убийствами.
Фильм показывает, как жадность, расизм и коррупция объединяются в кровавое преступление, которое навсегда изменило историю племени.
"Убийцы цветочной полни": смотрите онлайн трейлер фильма
"Гангстер", 2007
Рейтинг IMDb: 7,8
Это история о легендарном наркобароне Фрэнке Лукасе, который в 1970-х превратился из водителя криминального авторитета в одного из крупнейших наркодилеров Нью-Йорка. Он строит империю благодаря уму, дисциплине и беспрецедентной жесткости.
Параллельно детектив Ричи Робертс ведет упорное расследование, пытаясь вывести Лукаса на чистую воду.
"Гангстер": смотрите онлайн трейлер фильма
"Хороший медбрат", 2022
Рейтинг IMDb: 6,8
Триллер о серийном убийце Чарльзе Каллене – медбрате, который годами отравлял пациентов в больницах.
Медсестра Эми, истощена ночными сменами и болезнью, становится близкой к новому коллеге, но постепенно замечает странные смерти пациентов после его дежурств. Рискуя работой и собственной жизнью, она помогает полиции собрать доказательства против него.
"Хороший медбрат": смотрите онлайн трейлер фильма
Какие еще криминальные драмы посмотреть:
- "Порядок" (2004);
- "Красивый, плохой, злой" (2019);
- "Бостонский душитель" (2023);
- "Кровью и потом: Анаболики" (2013).
Последние киноновости: Культовый сериал "Люпен" продлили на 4 сезон.