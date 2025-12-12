24 Канал вирішив розповісти про декілька кримінальних драм, від яких мурахи підуть по шкірі.

Кримінальні драми на реальних подіях

"Спогади про вбивство", 2003

Рейтинг IMDb: 8,1

У провінційному містечку з'являється серійний убивця, і двоє кардинально різних детективів намагаються його впіймати. Розслідування заходить у глухий кут: докази суперечливі, злочинця впіймати неможливо, а методи поліції – не дієві.

Південнокорейський фільм показує, як маніяк ламає долі й психіку тим, хто його шукає, залишаючи по собі лише запитання.

"Спогади про вбивство": дивіться онлайн трейлер фільму

"Вбивці квіткової повні", 2023

Рейтинг IMDb: 7,5

Епічна кримінальна драма Мартіна Скорсезе, заснована на реальній трагедії у 1920-х роках у США.

Після того як на землях корінного племені знаходять нафту, члени спільноти починають загадково помирати. У центрі історії – Ернест Беркгарт, який одружується з осейджкою (осейдж – індійське плем'я) Моллі, але виявляється втягнутим у страшну змову, що стоїть за вбивствами.

Фільм показує, як жадібність, расизм і корупція об'єднуються у кривавий злочин, який назавжди змінив історію племені.

"Вбивці квіткової повні": дивіться онлайн трейлер фільму

"Гангстер", 2007

Рейтинг IMDb: 7,8

Це історія про легендарного наркобарона Френка Лукаса, який у 1970-х перетворився з водія кримінального авторитета на одного з найбільших наркодилерів Нью-Йорка. Він будує імперію завдяки розуму, дисципліні та безпрецедентній жорсткості.

Паралельно детектив Річі Робертс веде вперте розслідування, намагаючись вивести Лукаса на чисту воду.

"Гангстер": дивіться онлайн трейлер фільму

"Хороший медбрат", 2022

Рейтинг IMDb: 6,8

Трилер про серійного вбивцю Чарльза Каллена – медбрата, який роками отруював пацієнтів у лікарнях.

Медсестра Емі, виснажена нічними змінами та хворобою, стає близькою до нового колеги, але поступово помічає дивні смерті пацієнтів після його чергувань. Ризикуючи роботою і власним життям, вона допомагає поліції зібрати докази проти нього.

"Хороший медбрат": дивіться онлайн трейлер фільму

Які ще кримінальні драми подивитись:

"Порядок" (2004);

"Звабливий, поганий, злий" (2019);

"Бостонський душитель" (2023);

"Кров'ю і потом: Анаболіки" (2013).

