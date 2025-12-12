24 Канал вирішив розповісти про декілька кримінальних драм, від яких мурахи підуть по шкірі.
Кримінальні драми на реальних подіях
"Спогади про вбивство", 2003
Рейтинг IMDb: 8,1
У провінційному містечку з'являється серійний убивця, і двоє кардинально різних детективів намагаються його впіймати. Розслідування заходить у глухий кут: докази суперечливі, злочинця впіймати неможливо, а методи поліції – не дієві.
Південнокорейський фільм показує, як маніяк ламає долі й психіку тим, хто його шукає, залишаючи по собі лише запитання.
"Спогади про вбивство": дивіться онлайн трейлер фільму
"Вбивці квіткової повні", 2023
Рейтинг IMDb: 7,5
Епічна кримінальна драма Мартіна Скорсезе, заснована на реальній трагедії у 1920-х роках у США.
Після того як на землях корінного племені знаходять нафту, члени спільноти починають загадково помирати. У центрі історії – Ернест Беркгарт, який одружується з осейджкою (осейдж – індійське плем'я) Моллі, але виявляється втягнутим у страшну змову, що стоїть за вбивствами.
Фільм показує, як жадібність, расизм і корупція об'єднуються у кривавий злочин, який назавжди змінив історію племені.
"Вбивці квіткової повні": дивіться онлайн трейлер фільму
"Гангстер", 2007
Рейтинг IMDb: 7,8
Це історія про легендарного наркобарона Френка Лукаса, який у 1970-х перетворився з водія кримінального авторитета на одного з найбільших наркодилерів Нью-Йорка. Він будує імперію завдяки розуму, дисципліні та безпрецедентній жорсткості.
Паралельно детектив Річі Робертс веде вперте розслідування, намагаючись вивести Лукаса на чисту воду.
"Гангстер": дивіться онлайн трейлер фільму
"Хороший медбрат", 2022
Рейтинг IMDb: 6,8
Трилер про серійного вбивцю Чарльза Каллена – медбрата, який роками отруював пацієнтів у лікарнях.
Медсестра Емі, виснажена нічними змінами та хворобою, стає близькою до нового колеги, але поступово помічає дивні смерті пацієнтів після його чергувань. Ризикуючи роботою і власним життям, вона допомагає поліції зібрати докази проти нього.
"Хороший медбрат": дивіться онлайн трейлер фільму
Які ще кримінальні драми подивитись:
- "Порядок" (2004);
- "Звабливий, поганий, злий" (2019);
- "Бостонський душитель" (2023);
- "Кров'ю і потом: Анаболіки" (2013).
