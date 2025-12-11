24 Канал уже підготував добірку фільмів-ремейків, які виявились кращими за оригінал.

До теми Історія "Чарлі та шоколадної фабрики": як народжувався світ Віллі Вонки у трьох фільмах

Найкращі ремейки фільмів

"Дюна" (1984) / "Дюна" (2021)

Оригінальна "Дюна" Лінча стала культовою завдяки сміливій візуальності та атмосфері дивного космофентезі. Але вона не змогла масштабно передати глибину всесвіту Герберта: обмежені спецефекти, урізаний сюжет і суперечлива подача образів завадили фільму реалізувати потенціал історії.

Натомість версія 2021 року від Дені Вільньова – це справжній прорив. Вона точніша до духу книги, грандіозніша у постановці та багатошарова у драматургії. Неймовірна операторська робота, звук, музика та актори підняли історію на рівень сучасного кіношедевра. Ремейк не просто оновив "Дюну" – він нарешті втілив той масштаб, на який заслуговувала екранізація.

"Дюна" (2021): дивіться онлайн трейлер фільму

"Зірка народилась" (1937) / "Зірка народилась" (2019)

Версія 1937 року – класика, яка задала основу історії про зліт молодої артистки та падіння її коханого. Проте новітній фільм 2019 року значно емоційніший, сучасніший і музично досконалий.

Гра Леді Гаги та Бредлі Купера робить сюжет живим і щирим. Сильний саундтрек, адаптація під сучасні реалії шоубізнесу та відкриття персонажів з нових сторін вивели ремейк на вищий рівень, який перевершив усі попередні версії.

"Зірка народилась" (2019): дивіться онлайн трейлер фільму

"11 друзів Оушена" (1960) / "11 друзів Оушена" (2001)

Оригінал 1960 року був легким кримінальним шоу – стильним, але поверхневим.

Ремейк Стівена Содерберга 2001 року зробив усе краще: блискучий каст, гумор, стиль, інтрига і драйв. Фільм став іконою жанру авантюрного кіно, задав нові стандарти для грабіжницьких комедій і подарував глядачам сучасних легенд – Клуні, Пітта та Деймона. Це той рідкісний випадок, коли ремейк затьмарив оригінал, який залишився без будь-яких шансів на перемогу.

"11 друзів Оушена" (2001): дивіться онлайн трейлер фільму

"Воно" (1990) / "Воно" (2017)

Фільм 1990 року пам'ятають завдяки Тіму Каррі, який блискуче зіграв Пеннівайза. Але інші елементи – постановка, динаміка, акторська гра другорядних героїв – сильно застаріли й втратили силу.

Ремейк 2017 року зробив історію по-справжньому страшною, психологічно глибшою й візуально такою, що вражає. Режисер Енді Мускетті оживив роман Стівена Кінга в темному, стильному та високоемоційному форматі, який захопив нове покоління глядачів.

"Воно" (2017): дивіться онлайн трейлер фільму

"Ангели Чарлі" (2000) / "Ангели Чарлі" (2019)

Версія 2000 року була вибуховою, але радше комедійною пародією на бойовики. Легка, гламурна і трохи хаотична – вона мала свій шарм, але не глибину.

Фільм 2019 року зробив наголос на сучасності: сильні героїні, технології, реалістичніші бої та продумана сюжетна лінія. Він став упевненішим, дорослішим і краще адаптованим до сьогоднішньої аудиторії, яка очікує змісту, а не лише стилю.

"Ангели Чарлі" (2019): дивіться онлайн трейлер фільму

"Маленькі жінки" (1994) / "Маленькі жінки" (2019)

Стрічка 1994 року – тепла класика, щира та красива, але досить традиційна у подачі.

Ремейк 2019 року, створений Гретою Гервіг, оживив історію інтелектуально, структурно й емоційно. Нестандартний монтаж, сильний режисерський підхід, глибокий феміністичний підтекст і блискуча акторська команда перетворили знайому історію на сучасний, багатовимірний фільм.

"Маленькі жінки" (2019): дивіться онлайн трейлер фільму

І що цікаво, це ще не весь список хороших ремейків. Кінематограф розвивається, тому у майбутньому можна очікувати не тільки на нові історії, а й на перезапуск старих.