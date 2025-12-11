Зрители смогут окунуться в четвертый сезон этой истории. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Netflix UA.
Когда премьера 4 сезона сериала "Люпен" на Netflix?
Известно, что осенью 2026 года любимый французский вор вернется на экраны. Точные даты пока не объявляют, однако сообщается, что съемки уже продолжаются.
Бонжур! Наш любимый французский вор возвращается в 4 сезоне. "Люпен" – новый сезон в 2026 году на Netflix,
– говорится в публикации.
Премьера "Люпена" станет одной из самых ожидаемых на Netflix, поэтому эта новость изрядно порадовала поклонников сериала. Вот, что они пишут:
- "Ну наконец-то, так долго ждали"
- "Ураа!"
- "Ого, осенью"
Сейчас на платформе доступны три предыдущих сезона, которые покорили сердца миллионов зрителей.
Что известно о сериале "Люпен"?
- Премьера первого сезона сериала "Люпен" состоялась в 2021 году.
- Это современное переосмысление истории легендарного вора Арсена Люпена.
- В центре сюжета – Ассан Диоп, который наследует стиль, трюки и философию этого культового персонажа.
- Роль Ассана исполнил актер Омар Си – один из самых известных во Франции.
- Сериал стал одним из самых популярных неанглоязычных проектов на Netflix: он вошел в многочисленные топы и быстро превратился в мировую сенсацию.
- Сейчас на платформе доступны три сезона, а в 2026 году ожидается выход четвертого.
- Если вы настоящий поклонник историй об ограблении, разоблачения, психологические игры, динамику и семейную драму, то этот сериал точно придется вам по вкусу.