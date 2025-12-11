Более того, в этом проекте он будет сотрудничать с россиянкой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Variety.

Джонни Депп экранизирует "Мастера и Маргариту" в сотрудничестве с россиянкой: что известно?

Известно, что работу над проектом планируют начать в конце 2026 года.

Кроме Джонни Деппа, над лентой будут работать Стивен Дойтерс, Стивен Малит, россиянка Наташа Рогал. Ленту будут создавать под эгидой студии IN.2 Film, которую возглавляет актер, в сотрудничестве с продюсерами Светланой Дали и Грейс Ло.

Проект представили на кинофестивале Red Sea в Саудовской Аравии, где Джонни Депп присутствовал лично. По информации издания, актер не только выступит продюсером ленты, но и рассматривает возможность присоединиться к актерскому составу.

Сообщается, что фильм станет путешествием дьявола по Москве 1930-х годов, с акцентом на "философской глубине" и "духовном бунте".

Правда, пока неизвестно, будет ли в ленте упоминание о том, что автор "Мастера и Маргариты" был писателем, которого называли одним из самых убежденных имперцев своего времени. Он ненавидел все украинское и оправдывал захват Киева большевиками. Однако пока об этом информации нет.

Что говорит Джонни Депп об Украине?