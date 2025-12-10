Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственное агентство Украины по вопросам кино.

На фронте погиб Иван Кононенко

Иван Кононенко был актером, военнослужащим и спортсменом. Он долгое время считался пропавшим без вести на Курском направлении. Однако 9 декабря 2025 года 42-летнего актера похоронили в Киеве. Трагическую новость о его гибели подтвердила сестра.

Редакция 24 Канала выражает искреннюю благодарность Ивану Кононенко за его гражданскую позицию и жертвенность в борьбе за победу Украины над российским агрессором.

Что известно об Иване Кононенко?

Известно, что Иван стал на защиту Украины еще весной 2022 года. Кроме актерской деятельности, он был спортсменом – призером и победителем многочисленных соревнований по тяжелой атлетике. Также Иван был причастен к украинскому кинематографу.

Зрители могут знать его по таким проектам:

"Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое"

"Слуга народа"

"Крепостная"

"Первые ласточки"

"Сумасшедшая свадьба"

"Киев днем и ночью"

"Реальная мистика"

"Дозор",

"Сентябрь",

"Карась" и других.

Кроме того, Иван Кононенко снимался в рекламных проектах.