Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Державне агентство України з питань кіно.
Радимо Фільм "Ти – космос" приголомшив касовими зборами: про яку суму йдеться
На фронті загинув Іван Кононенко
Іван Кононенко був актором, військовослужбовцем і спортсменом. Він тривалий час вважався зниклим безвісти на Курському напрямку. Однак 9 грудня 2025 року 42-річного актора поховали в Києві. Трагічну новину про його загибель підтвердила сестра.
Редакція 24 Каналу висловлює щиру вдячність Івану Кононенку за його громадянську позицію та жертовність у боротьбі за перемогу України над російським агресором.
Що відомо про Івана Кононенка?
Відомо, що Іван став на захист України ще навесні 2022 року. Окрім акторської діяльності, він був спортсменом – призером і переможцем численних змагань із важкої атлетики. Також Іван був дотичний до українського кінематографа.
Глядачі можуть знати його з таких проєктів:
- "Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке"
- "Слуга народу"
- "Кріпосна"
- "Перші ластівки"
- "Скажене весілля"
- "Київ вдень та вночі"
- "Реальна містика"
- "Дозор",
- "Вересень",
- "Карась" та інших.
Крім того, Іван Кононенко знімався в рекламних проєктах.