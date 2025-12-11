В материале 24 Канала расскажем, что показали в видео и что пишут украинцы после просмотра тизера.

Вышел тизер 2 сезона сериала "Аватар: Последний защитник": что показали в видео?

События второго сезона разворачиваются после победы команды в Северном Племени Воды – триумфа, что одновременно стал и светлым, и мучительным. В тизере впервые показывают Тоф в исполнении Мии Чех – искусную земляную магиню, которая присоединится к Аанга, Катаре и Сокки в их дальнейшем путешествии.

Она пользуется уникальной способностью "видеть" мир через вибрации земли, что работает как своеобразная эхолокация.

"Аватар: Последний защитник": смотрите онлайн трейлер фильма

Второй сезон обещает еще больше приключений, в которых команда отправляется в Земное Царство, чтобы убедить Земного Короля стать на их сторону в войне против Огненного Лорда Озая.

Что пишут украинцы о тизере?

После выхода тизера украинцы активно начали писать свои ответы под видео. Все уже ожидаемые увидеть второй сезон. Вот что они пишут:

"Пока доснимут, то Аанг уже состарится"

"Выглядит многообещающе"

"Лучше чем фильм, очень хорошо все подобрано, как актеры, так и декорации. Конечно мультик это не ограниченные возможности, чем сериал, но сто процентов лучше чем фильм."



Что пишут украинцы под тизером / Скриншот