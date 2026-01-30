Остальные серии выйдут позже. В материале 24 Канала рассказываем дату премьеры всех эпизодов нового сезона любимых "Бриджертонов".

Когда состоится премьера 2-й части 4-го сезона "Бриджертонов"?

На Netflix уже можно посмотреть первые четыре эпизода четвертого сезона "Бриджертонов". Остальные серии выйдут 26 февраля 2026 года.

Зрители смогут увидеть продолжение истории любви Бенедикта Бриджертона и Софи Бек, перед которыми возникло немало трудностей, загадок, недоразумений и испытаний.

Вероятно, в следующих эпизодах мы увидим, как они будут справляться с этими вызовами. Удастся ли Софи признаться Бенедикту во всем и сможет ли он найти даму в серебряном, с которой познакомился на балу-маскараде?

Поклонники сериала уже с нетерпением ожидают премьеры, ведь очевидно, что каждый мечтает о хеппи-энде в этой истории

Как начался 4 сезон сериала "Бриджертоны"?

В начале четвертого сезона Бенедикт Бриджертон предстает перед зрителем как неисправимый гуляка. Он не хочет жениться и не заботится о репутации семьи. Однако все меняет неожиданная встреча на балу-маскараде. Там он знакомится с дамой в серебряном, которая не называет своего имени и не сообщает адрес проживания. После короткой встречи ему никак не удается ее найти.

Параллельно он знакомится с горничной, по имени Софи Бек. Пока Бенедикт не осознает, что Софи Бек и дама в серебряном – это один и тот же человек. Однако впереди еще несколько эпизодов, которые, вероятно, раскроют их отношения еще больше и покажут, как будет развиваться история этой пары, что заслуживает счастливого конца.

Параллельно с историей Бенедикта Бриджертона и Софи Бек мы видим развитие романтических линий Вайлет Бриджертон, Франчески Килмартин с ее мужем и Пенелопы в роли Леди Вислдаун.