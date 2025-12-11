Ба більше, у цьому проєкті він співпрацюватиме з росіянкою. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на видання Variety.

Джонні Депп екранізує "Майстра і Маргариту" у співпраці з росіянкою: що відомо?

Наразі відомо, що роботу над проєктом планують розпочати наприкінці 2026 року.

Окрім Джонні Деппа, над стрічкою працюватимуть Стівен Дойтерс, Стівен Маліт, росіянка Наташа Рогал. Стрічку створюватимуть під егідою студії IN.2 Film, яку очолює актор, у співпраці з продюсерками Світланою Далі та Ґрейс Ло.

Проєкт представили на кінофестивалі Red Sea у Саудівській Аравії, де Джонні Депп був присутній особисто. За інформацією видання, актор не лише виступить продюсером стрічки, а й розглядає можливість долучитися до акторського складу.

Повідомляється, що фільм стане подорожжю диявола Москвою 1930-х років, з акцентом на "філософській глибині" та "духовному бунті".

Щоправда, поки що невідомо, чи буде у стрічці згадка про те, що автор "Майстра і Маргарити" був письменником, якого називали одним із найбільш переконаних імперців свого часу. Він ненавидів усе українське та виправдовував загарбання Києва більшовиками. Однак наразі про це інформації немає.

Що каже Джонні Депп про Україну?