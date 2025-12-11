На этот раз в топ-10 попала блестящая украинская комедия 2024 года – фильм "Поезд в 31 декабря". В материале 24 Канала рассказываем больше о сюжете ленты и отзывах зрителей.

Какая украинская комедия стала самой популярной на Netflix?

Одним из самых популярных фильмов на стриминговой платформе Netflix за последнюю неделю стала комедия "Поезд в 31 декабря". Ее премьера состоялась 1 января 2025 года и сразу покорила сердца украинцев. В ленте много смешных моментов, которые удачно сочетаются с теплыми и душевными сценами, которые дарят ощущение новогоднего чуда.

"Поезд в 31 декабря": смотрите онлайн трейлер фильма

Фильм стал лидером украинского проката. Сюжет разворачивается вокруг героев, которые оказались в одном поезде, застревающем на полпути. Видно, всем пассажирам придется встречать Новый год вместе. Они – совершенно разные люди, незнакомцы, которым в один момент придется стать настоящей семьей.

Зрители отмечают, что это банальный, но искренний, атмосферный и смешной украинский фильм, который имеет все шансы стать новогодней классикой. Забавные ситуации и меткие шутки добавляют ленте особого шарма.

Какие еще украинские фильмы и сериалы сейчас смотрят на Netflix?

За последнее время на Netflix вышло действительно много украинских лент. Почти все они сразу становятся фаворитами пользователей платформы. Среди этих фильмов и сериалов:

"Каховский объект"

"Витя"

"Пограничники" 2 сезон

"Антарктида" и другие.

Выбирайте ленту для просмотра и наслаждайтесь просмотром уже сегодня.