В материале 24 Канала рассказываем, чем сейчас занимается Ахтем Сеитаблаев, что он говорит о своем возрасте и чем особенный этот день.

Где сейчас и как живет Ахтем Сеитаблаев?

Ахтем Сеитаблаев является одним из самых популярных украинских актеров и режиссеров. Он покорил сердца миллионов зрителей благодаря своим проектам и уже много лет не боится демонстрировать свою четкую проукраинскую позицию. Сегодня Ахтему исполнилось 53 года, и в этот день он опубликовал пост с итогами и благодарностью за все важные моменты своей жизни.

Актер написал, что 53 – это тот возраст, когда ты не считаешь цифры, а оцениваешь их по содержанию и смыслу. По его словам, этот год был очень сложным, насыщенным, но одновременно ценным.

Спасибо этому году за испытания, за людей, за моменты за людей за моменты,

– написал Сеитаблаев.

Чем сейчас занимается Ахтем Сеитаблаев?

Ахтем Сеитаблаев сейчас активно совмещает несколько направлений деятельности. Как директор "Крымского Дома" он курирует новые проекты, выставки и презентации, а также налаживает сотрудничество с партнерами и готовит планы на следующий год.

В роли художественного руководителя "ТРО Медиа" он реализует десятки художественных инициатив, работая вместе с командой и студентами, которых считает своей большой надеждой.

Мои студенты – моя большая надежда. Они искренние, смелые, с огромной жаждой к искусству. И я учусь у них не меньше чем они у меня,

– отмечает Сеитаблаев.

Ахтем также активно занимается театром: в "Театре Ветеранов" состоялась премьера спектакля "Энеида", а другие постановки, например "Будьте как дома" и "Бельведер", показывают его страсть к сцене, которая до сих пор не утихает.

В сфере кино он начал съемки фильма "ГУР. Код Сикора", основанного на реальных событиях, посвященном войне.

Для меня это не просто история, основана на реальных событиях, а и большая ответственность.Создавать кино о войне не легко, но мы с командой, стараемся делать это честно и ярко,

– говорит Ахтем.

Также режиссер участвует в культурно-исторических проектах, в частности в экспозиции "Крымскотатарская усадьба" в Национальном музее архитектуры и быта Украины, где планируется строительство медресе-мечети и воссоздание крымскотатарского квартала.