У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, чим зараз займається Ахтем Сеітаблаєв, що він каже про свій вік та чим особливий цей день.

Де зараз і як живе Ахтем Сеітаблаєв?

Ахтем Сеітаблаєв є одним із найпопулярніших українських акторів та режисерів. Він підкорив серця мільйонів глядачів завдяки своїм проєктам і вже багато років не боїться демонструвати свою чітку проукраїнську позицію. Сьогодні Ахтему виповнилося 53 роки, і у цей день він опублікував пост із підсумками та подякою за всі важливі моменти свого життя.

Актор написав, що 53 – це той вік, коли ти не рахуєш цифри, а оцінюєш їх за змістом та сенсом. За його словами, цей рік був дуже складним, насиченим, але водночас цінним.

Щиро дякую цьому року за випробовування, за людей, за моменти,

– написав Сеітаблаєв.

Чим зараз займається Ахтем Сеітаблаєв?

Ахтем Сеітаблаєв зараз активно поєднує кілька напрямів діяльності. Як директор "Кримського Дому" він курує нові проєкти, виставки та презентації, а також налагоджує співпрацю з партнерами та готує плани на наступний рік.

У ролі художнього керівника "ТРО Медіа" він реалізує десятки мистецьких ініціатив, працюючи разом із командою та студентами, яких вважає своєю великою надією.

Мої студенти – моя велика надія. Вони щирі, сміливі, з величезною жагою до мистецтва. І я вчуся в них не менше ніж вони в мене,

– зазначає Сеітаблаєв.

Ахтем також активно займається театром: у "Театрі Ветеранів" відбулася прем'єра вистави "Енеїда", а інші постановки, як-от "Будьте як вдома" та "Бельведер", показують його пристрасть до сцени, яка досі не вщухає.

У сфері кіно він розпочав зйомки фільму "ГУР. Код Сікора", заснованого на реальних подіях, присвяченому війні.

Для мене це не просто історія, заснована на реальних подіях, а і велика відповідальність.Створювати кіно про війну не легко, але ми з командою, намагаємося робити це чесно та яскраво,

– каже Ахтем.

Також режисер бере участь у культурно-історичних проєктах, зокрема в експозиції "Кримськотатарська садиба" в Національному музеї архітектури та побуту України, де планується будівництво медресе-мечеті та відтворення кримськотатарського кварталу.