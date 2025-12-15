Серіал уже полюбився багатьом глядачам завдяки захопливому сюжету, несподіваним поворотам і сильному акторському складу. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про сюжетну лінію та пояснюємо, чому цей серіал заслуговує на перегляд.

Що відомо про серіал "Служба 112"?

Сюжет розгортається після влучання ракети у поліцейський відділок. Керівництво ухвалює рішення про створення спільної бази – безпекового центру, який має об'єднати під одним дахом рятувальників, парамедиків та поліцейських. Відтепер вони – єдина служба з єдиним номером 112. І хоча кожен із цих людей має власні переживання та справи, наші герої, виїжджаючи на небезпечні виклики, ризикують собою, адже життя кожного – важливе. А 112 – це єдиний номер і тисячі "своїх".

"Служба 112": дивіться онлайн анонс серіалу

Більшість сюжетних ліній про роботу поліцейських, рятувальників і парамедиків створені на основі реальних подій. Головні персонажі – не просто колеги, а справжня родина, у якій радощі й біди переживають разом. У напарниках вони часто знаходять справжніх друзів, коханих, споріднені душі, але водночас і конкурують, ревнують – усе, як у реальному житті.

Вони щодня забезпечують порядок у країні та приходять на допомогу людям, ризикуючи власним життям. У кожній серії – історії людей, які долають не лише професійні виклики, а й особисті випробування.

Що відомо про реальні події у серіалі?

Сценарій базується на реальних подіях і створений у співпраці з МВС, ДСНС та Нацполіцією. Це означає, що кожен виклик і кожна секунда напруги – частина нашої дійсності. Творці проєкту залучили до зйомок справжню службову техніку, а команду консультували чинні фахівці з ДСНС і поліції.

Щоб максимально наблизитися до реальності, актори носили справжнє екіпірування рятувальників і використовували професійні інструменти, якими попередньо навчилися користуватися. Великим викликом серіального виробництва під час війни залишалися й нічні знімальні зміни, для яких потрібно було отримувати численні дозволи та зважати на повітряні тривоги, через які зйомки неодноразово зупинялися.

На екранах – реальний героїзм, несподіване кохання, шалені ризики та велика родина "своїх", чия робота – рятувати нас щодня.

Хто зіграв у серіалі?

Цей серіал точно не варто пропускати, адже це ще й зустріч з улюбленими акторами. Серед артистів стрічки:

Артем Позняк,

Андрій Ісаєнко,

Анастасія Карпенко,

Катерина Варченко,

Юрій Вихованець,

Руслан Мірошніченко,

Катерина Вишнева,

Катерина Олос,

Олександр Сугак,

Ігор Рубашкін,

Роман Ясиновський,

Олег Гоцуляк,

Михайло Озеров та інші.

Загалом до зйомок було залучено понад 100 акторів.