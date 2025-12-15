Серіал уже полюбився багатьом глядачам завдяки захопливому сюжету, несподіваним поворотам і сильному акторському складу. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про сюжетну лінію та пояснюємо, чому цей серіал заслуговує на перегляд.
Що відомо про серіал "Служба 112"?
Сюжет розгортається після влучання ракети у поліцейський відділок. Керівництво ухвалює рішення про створення спільної бази – безпекового центру, який має об'єднати під одним дахом рятувальників, парамедиків та поліцейських. Відтепер вони – єдина служба з єдиним номером 112. І хоча кожен із цих людей має власні переживання та справи, наші герої, виїжджаючи на небезпечні виклики, ризикують собою, адже життя кожного – важливе. А 112 – це єдиний номер і тисячі "своїх".
"Служба 112": дивіться онлайн анонс серіалу
Більшість сюжетних ліній про роботу поліцейських, рятувальників і парамедиків створені на основі реальних подій. Головні персонажі – не просто колеги, а справжня родина, у якій радощі й біди переживають разом. У напарниках вони часто знаходять справжніх друзів, коханих, споріднені душі, але водночас і конкурують, ревнують – усе, як у реальному житті.
Вони щодня забезпечують порядок у країні та приходять на допомогу людям, ризикуючи власним життям. У кожній серії – історії людей, які долають не лише професійні виклики, а й особисті випробування.
Що відомо про реальні події у серіалі?
Сценарій базується на реальних подіях і створений у співпраці з МВС, ДСНС та Нацполіцією. Це означає, що кожен виклик і кожна секунда напруги – частина нашої дійсності. Творці проєкту залучили до зйомок справжню службову техніку, а команду консультували чинні фахівці з ДСНС і поліції.
Щоб максимально наблизитися до реальності, актори носили справжнє екіпірування рятувальників і використовували професійні інструменти, якими попередньо навчилися користуватися. Великим викликом серіального виробництва під час війни залишалися й нічні знімальні зміни, для яких потрібно було отримувати численні дозволи та зважати на повітряні тривоги, через які зйомки неодноразово зупинялися.
На екранах – реальний героїзм, несподіване кохання, шалені ризики та велика родина "своїх", чия робота – рятувати нас щодня.
Хто зіграв у серіалі?
Цей серіал точно не варто пропускати, адже це ще й зустріч з улюбленими акторами. Серед артистів стрічки:
- Артем Позняк,
- Андрій Ісаєнко,
- Анастасія Карпенко,
- Катерина Варченко,
- Юрій Вихованець,
- Руслан Мірошніченко,
- Катерина Вишнева,
- Катерина Олос,
- Олександр Сугак,
- Ігор Рубашкін,
- Роман Ясиновський,
- Олег Гоцуляк,
- Михайло Озеров та інші.
Загалом до зйомок було залучено понад 100 акторів.