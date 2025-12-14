Які ще нові українські серіали, крім "Кави з кардамоном", можна подивитися цієї неділі, розповість 24 Канал. Присвятіть сьогоднішній вечір відпочинку, щоб набратися сил перед робочим тижнем.
Які українські серіали подивитись у неділю?
"Служба 112"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 16
- Рейтинг IMDb: –
Це історія про новий підрозділ, що створили для оперативного спільного реагування служб порятунку. Рятувальники, поліцейські та парамедики тепер разом виїжджають на виклики, які приймає Служба 112.
"Служба 112": дивіться онлайн анонс серіалу
"Ховаючи колишню"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 10
- Рейтинг IMDb: 8.1/10
У серіалі розповідається, про чотирьох незнайомців, які зустрічаються на похороні військової, яка загинула на війні. Вона – їхня спільна колишня. Чоловіки приходять в улюблений бар дівчини та згадують її.
"Ховаючи колишню": дивіться онлайн 1 серію серіалу
"Фортеця"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 4
- Рейтинг IMDb: 6.4/10
У серіалі показана оборона Харкова на початку повномасштабного вторгнення. Його створили на основі розповідей військових, волонтерів і жителів героїчного українського міста.
Звичайні харків'яни – менеджери, вчителі, водії, бармени, кухарі об'єдналися, щоб захистити рідне місто. Прототипи головних героїв – бійці спецпідрозділу ГУР "Кракен".
"Фортеця": дивіться онлайн 1 серію серіалу