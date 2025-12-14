Какие еще новые украинские сериалы, кроме "Кофе с кардамоном", можно посмотреть в это воскресенье, расскажет 24 Канал. Посвятите сегодняшний вечер отдыху, чтобы набраться сил перед рабочей неделей.
Тоже интересно 5 топовых сериалов, которые точно понравятся поклонникам ленты "Люпен"
Какие украинские сериалы посмотреть в воскресенье?
"Служба 112"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 16
- Рейтинг IMDb: –
Это история о новом подразделении, которое создали для оперативного совместного реагирования служб спасения. Спасатели, полицейские и парамедики теперь вместе выезжают на вызовы, которые принимает Служба 112.
"Служба 112": смотрите онлайн анонс сериала
"Хороня бывшую"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 10
- Рейтинг IMDb: 8.1/10
В сериале рассказывается, о четырех незнакомцах, которые встречаются на похоронах военной, которая погибла на войне. Она – их общая бывшая. Мужчины приходят в любимый бар девушки и вспоминают ее.
"Хороня бывшую": смотрите онлайн 1 серию сериала
"Крепость"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 4
- Рейтинг IMDb: 6.4/10
В сериале показана оборона Харькова в начале полномасштабного вторжения. Его создали на основе рассказов военных, волонтеров и жителей героического украинского города.
Обычные харьковчане – менеджеры, учителя, водители, бармены, повара объединились, чтобы защитить родной город. Прототипы главных героев – бойцы спецподразделения ГУР "Кракен".
"Крепость": смотрите онлайн 1 серию сериала