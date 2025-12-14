Какие еще новые украинские сериалы, кроме "Кофе с кардамоном", можно посмотреть в это воскресенье, расскажет 24 Канал. Посвятите сегодняшний вечер отдыху, чтобы набраться сил перед рабочей неделей.

Тоже интересно 5 топовых сериалов, которые точно понравятся поклонникам ленты "Люпен"

Какие украинские сериалы посмотреть в воскресенье?

"Служба 112"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 16

: 16 Рейтинг IMDb: –

Это история о новом подразделении, которое создали для оперативного совместного реагирования служб спасения. Спасатели, полицейские и парамедики теперь вместе выезжают на вызовы, которые принимает Служба 112.

"Служба 112": смотрите онлайн анонс сериала

"Хороня бывшую"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 10

: 10 Рейтинг IMDb: 8.1/10

В сериале рассказывается, о четырех незнакомцах, которые встречаются на похоронах военной, которая погибла на войне. Она – их общая бывшая. Мужчины приходят в любимый бар девушки и вспоминают ее.

"Хороня бывшую": смотрите онлайн 1 серию сериала

"Крепость"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 4

: 4 Рейтинг IMDb: 6.4/10

В сериале показана оборона Харькова в начале полномасштабного вторжения. Его создали на основе рассказов военных, волонтеров и жителей героического украинского города.

Обычные харьковчане – менеджеры, учителя, водители, бармены, повара объединились, чтобы защитить родной город. Прототипы главных героев – бойцы спецподразделения ГУР "Кракен".

"Крепость": смотрите онлайн 1 серию сериала