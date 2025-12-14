А пока все находятся в ожидании, в материале 24 Канала выбирайте сериалы, похожие по атмосфере и настроению. Мы собрали для вас самые интересные ленты.

Какие сериалы посмотреть поклонникам ленты "Люпен"?

"Белый воротничок"

Идеальным вариантом для поклонников сериала "Люпен" может стать лента "Белый воротничок". Премьера первого сезона состоялась в 2009 году, а трансляция продолжалась до 2014-го.

Сериал насчитывает 6 сезонов и 81 эпизод в целом. В нем рассказываются различные истории об аферистах. Зрители смогут окунуться в мир финансовых махинаций, мошенников, краж и подделок, которые держат в напряжении.

"Белый воротничок": смотрите онлайн трейлер сериала

Некоторые из зрителей отмечает, что это лучший сериал, который они когда-либо видели, с эпическим финалом, а кто-то говорит, что это лента "для фона". Со всем тем, положительных отзывов значительно больше, и об этом свидетельствуют рейтинги. На IMDb сериал имеет оценку 8,2 балла, что подтверждает его успех.

В "Белом воротничке" мы увидим харизматичных героев, баланс между расследованиями и стильным детективным шармом, а также замечательную актерскую игру. С каждым сезоном сериал только набирает обороты. Поэтому, если вы любите такой жанр, обязательно обратите внимание на эту ленту.

Если вы поклонники сериала "Люпен", вам также понравятся такие ленты:

"Шерлок"

"Бумажный дом"

"Коварный Пит"

"Менталист"

Выбирайте своего фаворита и позвольте себе устроить настоящий вечер кино и эмоций, которые подарят вам эти кинопроекты.