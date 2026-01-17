Зокрема на ютубі є чимало українських серіалів, які точно допоможуть розслабитися та відпочити після важкого тижня. Зібрали їх у новій добірці 24 Каналу.

"Дівчата"

Кількість серій: 4

Головні героїні – три найкращі подруги: Віка, Катя та Інна. Дівчата кардинально різні за характером, однак їх об'єднує одне – прагнення знайти справжнє, щире кохання. Одного разу вони вирішують шукати своє щастя в додатку для знайомств, що кардинально змінює їхні життя.

"Спіймати Кайдаша"

Кількість серій: 12

Цей серіал полюбився мільйонам українців. Дехто передивляється по кілька разів за правдивість, відвертість та риси, які є в кожному з нас чи людях, які нас оточують. Наталка Ворожбит переосмислила класику Івана Нечуя-Левицького, чим захопила наш кінопростір. Історія про Карпа, Мотрю, Лавріна та інших улюблених персонажів з легкістю можна подивитися за вихідні.

"Впізнай мене"

Кількість серій: 8

Ця мелодрама чіпляє з першої хвилини. Віра – єдина донька в сім'ї, яку виховує тато. Він дуже хвилюється за неї, тож огортає інколи надмірною турботою. Водночас дівчина мріє, щоб хтось показав їй, що вона заслуговує на щастя. Одного разу дівчина закохується й навіть не здогадується, що зовсім скоро коханий зрадить її й змусить пережити пекло.

"Поклик кохання"

Кількість серій: 4

Анна та Андрій – однокласники, кохання яких зруйнувала мимовільна зрада дівчини. Згодом Андрій стає професійним військовим, а Анна будує успішну кар'єру й подружнє життя в Києві. Після початку повномасштабної війни їм обом доводиться пройти через біль, страждання, втрату близьких, зневіру та безнадію. Чи зможуть Анна та Андрій забути образи та дати новий шанс своїм почуттям?

