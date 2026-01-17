В частности на ютубе есть немало украинских сериалов, которые точно помогут расслабиться и отдохнуть после тяжелой недели. Собрали их в новой подборке 24 Канала.

"Девушки"

Количество серий: 4

Главные героини – три лучшие подруги: Вика, Катя и Инна. Девушки кардинально разные по характеру, однако их объединяет одно – стремление найти настоящую, искреннюю любовь. Однажды они решают искать свое счастье в приложении для знакомств, что кардинально меняет их жизни.

"Поймать Кайдаша"

Количество серий: 12

Этот сериал полюбился миллионам украинцев. Некоторые пересматривают по несколько раз за правдивость, откровенность и черты, которые есть в каждом из нас или людях, которые нас окружают. Наталья Ворожбит переосмыслила классику Ивана Нечуя-Левицкого, чем захватила наше кинопространство. История о Карпа, Мотре, Лаврина и других любимых персонажей с легкостью можно посмотреть за выходные.

"Узнай меня"

Количество серий: 8

Эта мелодрама цепляет с первой минуты. Вера – единственная дочь в семье, которую воспитывает папа. Он очень волнуется за нее, поэтому окутывает иногда чрезмерной заботой. В то же время девушка мечтает, чтобы кто-то показал ей, что она заслуживает счастья. Однажды девушка влюбляется и даже не догадывается, что совсем скоро любимый предаст ее и заставит пережить ад.

"Зов любви"

Количество серий: 4

Анна и Андрей – одноклассники, любовь которых разрушила невольная измена девушки. Впоследствии Андрей становится профессиональным военным, а Анна строит успешную карьеру и супружескую жизнь в Киеве. После начала полномасштабной войны им обоим приходится пройти через боль, страдания, потерю близких, уныние и безнадежность. Смогут ли Анна и Андрей забыть обиды и дать новый шанс своим чувствам?

