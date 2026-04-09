В материале 24 Канала читайте, какие украинские детективные сериалы стоит посмотреть.
Какие украинские детективные сериалы посмотреть?
"Участковый с ДВРЗ"
- Количество сезонов: 3
- Количество серий: 72
- Рейтинг IMDb: 7.9/10
Сергей Бондарь занимал должность опера в центральном отделении, но был вынужден перевестись в участок в отдаленном районе города. Его напарником становится Петр Дзюба. На новой работе мужчина не будет скучать, ведь сталкивается с криминальной бандой, которую "крышует" местная полиция.
"Участковый с ДВРЗ": смотрите онлайн анонс сериала
"Тихая Нава"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 8
- Рейтинг IMDb: 7.5/10
Сюжет сериала происходят в небольшом городке Тихая Нава, куда прибывает молодой юрист Адам Юшкевич. Главный герой оказывается в центре жестоких преступлений: неизвестный насилует и убивает женщин. Местная полиция не расследует дела должным образом, поэтому Адам вступает в борьбу с системой.
"Тихая Нава": смотрите онлайн трейлер сериала
"Полкан"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 16
- Рейтинг IMDb: 6.2/10
Опер Павел Сафронов впал в кому и его душа переселилась в пса. Голос полицейского слышит его напарник Слава Курочка. Парень только начинает путь в полиции.
Слава берется за расследование преступления, а рядом с ним – пес. Он попадает в забавные ситуации и пробует побывать в отношениях со следователем Викторией.
"Полкан": смотрите онлайн трейлер сериала
