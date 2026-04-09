В материале 24 Канала читайте, какие украинские детективные сериалы стоит посмотреть.

Какие украинские детективные сериалы посмотреть?

"Участковый с ДВРЗ"

Количество сезонов : 3

: 3 Количество серий : 72

: 72 Рейтинг IMDb: 7.9/10

Сергей Бондарь занимал должность опера в центральном отделении, но был вынужден перевестись в участок в отдаленном районе города. Его напарником становится Петр Дзюба. На новой работе мужчина не будет скучать, ведь сталкивается с криминальной бандой, которую "крышует" местная полиция.

"Тихая Нава"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 7.5/10

Сюжет сериала происходят в небольшом городке Тихая Нава, куда прибывает молодой юрист Адам Юшкевич. Главный герой оказывается в центре жестоких преступлений: неизвестный насилует и убивает женщин. Местная полиция не расследует дела должным образом, поэтому Адам вступает в борьбу с системой.

"Полкан"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 16

: 16 Рейтинг IMDb: 6.2/10

Опер Павел Сафронов впал в кому и его душа переселилась в пса. Голос полицейского слышит его напарник Слава Курочка. Парень только начинает путь в полиции.

Слава берется за расследование преступления, а рядом с ним – пес. Он попадает в забавные ситуации и пробует побывать в отношениях со следователем Викторией.

