Які українські детективні серіали подивитися?

"Дільничний з ДВРЗ"

Кількість сезонів : 3

: 3 Кількість серій : 72

: 72 Рейтинг IMDb: 7.9/10

Сергій Бондар обіймав посаду опера у центральному відділені, але був змушений перевестися до відділку у віддаленому районі міста. Його напарником стає Петро Дзюба. На новій роботі чоловік не нудьгуватиме, адже зіштовхується з кримінальною бандою, яку "кришує" місцева поліція.

"Тиха Нава"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 7.5/10

Сюжет серіалу відбуваються у невеличкому містечку Тиха Нава, куди прибуває молодий юрист Адам Юшкевич. Головний герой опиняється у центрі жорстоких злочинів: невідомий ґвалтує та вбиває жінок. Місцева поліція не розслідує справи належним чином, тож Адам вступає у боротьбу з системою.

"Полкан"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 16

: 16 Рейтинг IMDb: 6.2/10

Опер Павло Сафронов впав у кому і його душа пересилилася у пса. Голос поліцейського чує його напарник Слава Курочка. Хлопець тільки розпочинає шлях у поліції.

Слава береться за розслідування злочину, а поруч із ним – пес. Він потрапляє у кумедні ситуації й пробує побувати стосунки зі слідчою Вікторією.

