Які українські детективні серіали варто подивитися.
Які українські детективні серіали подивитися?
"Дільничний з ДВРЗ"
- Кількість сезонів: 3
- Кількість серій: 72
- Рейтинг IMDb: 7.9/10
Сергій Бондар обіймав посаду опера у центральному відділені, але був змушений перевестися до відділку у віддаленому районі міста. Його напарником стає Петро Дзюба. На новій роботі чоловік не нудьгуватиме, адже зіштовхується з кримінальною бандою, яку "кришує" місцева поліція.
"Тиха Нава"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 8
- Рейтинг IMDb: 7.5/10
Сюжет серіалу відбуваються у невеличкому містечку Тиха Нава, куди прибуває молодий юрист Адам Юшкевич. Головний герой опиняється у центрі жорстоких злочинів: невідомий ґвалтує та вбиває жінок. Місцева поліція не розслідує справи належним чином, тож Адам вступає у боротьбу з системою.
"Полкан"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 16
- Рейтинг IMDb: 6.2/10
Опер Павло Сафронов впав у кому і його душа пересилилася у пса. Голос поліцейського чує його напарник Слава Курочка. Хлопець тільки розпочинає шлях у поліції.
Слава береться за розслідування злочину, а поруч із ним – пес. Він потрапляє у кумедні ситуації й пробує побувати стосунки зі слідчою Вікторією.
