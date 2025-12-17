Более того, у них обоих есть украинские корни. 24 Канал в день их рождения решил рассказать, что известно о поддержке Украины со стороны актрис мирового кино.

Важно Он подвергался террору, – звезда "Кофе с кардамоном" шокировала, почему во 2 сезоне не было Адама

Как Кэтрин Винник и Мила Йовович поддерживают Украину?

Канадская актриса Кэтрин Винник (Екатерина-Анна Винницкая) имеет украинское происхождение. Ее семья со Львовщины, но много лет назад родители актрисы эмигрировали в Канаду. Интересно, что до 8 лет она разговаривала только на украинском языке. Кэтрин входит в список тех немногих мировых звезд, которые начали поддерживать Украину еще с 2014 года.

Она приезжала в Украину в 2021 году на День Независимости. Тогда актриса надела красочную вышиванку от украинского бренда Etnodim.

Кэтрин Винник поддержала Украину / Фото из инстаграма актрисы

В конце января 2022 года, когда весь мир уже говорил об угрозе вторжения России, актриса запостила фото на фоне монумента Родины-матери и назвала Украину своей Родиной.

Кэтрин Винник в Киеве / Фото из инстаграма голливудской актрисы

В День единения, 16 февраля 2022 года, звезда присоединилась к флешмобу в соцсетях и показала фото в вышиванке.

Кэтрин Винник / Фото из инстаграма актрисы

Когда же Россия развернула полномасштабную войну, то Винник записала обращение к поклонникам с призывом поддержать Украину. Кроме того, в мае 2022 года она приехала в нашу страну и воочию увидела преступления российских оккупантов, совершенных на территории уже деоккупированной Киевской области. Актриса продолжает говорить на весь мир о трагедии украинского народа и российских зверствах.

Кэтрин основала благотворительную организацию The Winnick Foundation, которая помогает украинцам, пострадавшим от войны. В марте 2023 года стала послом United24 и также имела онлайн разговор с президентом Зеленским.

Мила Йовович родилась в 1975 году в Киеве. В 1981 году семья эмигрировала в Британию, а оттуда переехала в США.

В 2015 году звезда Голливуда приезжала в украинскую столицу. Как известно, актриса рассказывает своим детям о своей малой Родине, а также учит наших традиций.

Когда Россия начала полномасштабную войну, то Йовович открыто отреагировала на действия армии страны-агрессора. В соцсетях звезда писала что ее страну бомбят, а друзья вынуждены прятаться в укрытиях.

Мила Йовович / Фото из инстаграма

В 2023 году актриса стала частью благотворительного арт-проекта Love letters to Ukraine ("Любовные письма к Украине"). Мила зачитала стихотворение, посвященное войне в Украине.

Мила Йовович читает стихотворение об Украине: смотрите видео онлайн

На красную дорожку кинофестиваля в Каннах актриса надела платье голубого цвета от украинского бренда Lever Couture. Дочь Йовович была в желтом платье, и когда они стояли вместе, то символически образовывали сине-желтый флаг.

Мила Йовович на Каннском фестивале с дочерью / Фото Getty images

Что интересно, турецкая актриса Ханде Эрчел, которая известна ролью в сериале "Постучи в мою дверь", в очередной раз приехала в Россию. Украинцы осудили звезду за равнодушную гражданскую позицию во время войны.