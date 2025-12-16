Многие зрители отмечают, что без него сериал уже не тот. Однако на самом деле для этого были веские причины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Алины Доротюк с главной актрисой сериала Еленой Лавренюк.

Что говорит Елена Лавренюк о польском актере Павеле Делонге?

Елена Лавренюк рассказала о неприемлемом поведении польского актера Павла Делонга во время съемок первого сезона сериала. По ее словам, зрители настолько увлеклись экранной парой и историей любви, что она не хотела говорить о событиях за кулисами и разрушать иллюзию идеального, вечного чувства, поэтому долгое время избегала этой темы.

В то же время актриса отметила, что, несмотря на бесспорный профессионализм Делонга как артиста, его поведение на съемочной площадке было абсолютно непрофессиональным, из-за чего страдали и съемочная группа, и актеры.

Он подвергался манипуляциям – я могу даже сказать, террору. Это могло привести к полной остановке съемочного процесса, ведь Павел не хотел играть сцену так, как она была написана в сценарии. Это происходило изо дня в день, уже во время активного съемочного процесса,

– вспомнила Елена.

Интервью Елены Лавренюк: смотрите видео онлайн

Она рассказала, что ему постоянно что-то не нравилось, а также он унижал режиссера и всю съемочную группу, из-за чего работа на площадке стала невозможной. По ее словам, уже в конце съемок стало понятно, что в дальнейшем сотрудничество с Павлом Делоном невозможно, хотя при планировании первого сезона команда действительно рассматривала продолжение истории Анны и Адама.

Актриса также отметила, что в случае возвращения Павла Делонга ко второму сезону ни один из членов съемочной группы – ни режиссеры, ни актеры – не согласился бы снова с ним работать.

Я имею в виду, что его поведение было абсолютно неадекватным, и сотрудничество с ним стало невозможным,

– говорит звезда "Кофе с кардамоном".

Елена Лавренюк рассказала, что с Павлом Делонгом был подписан официальный договор с четко прописанными пунктами, в том числе и по форс-мажорным обстоятельствам, однако актер, по ее словам, часто манипулировал этими положениями, угрожая не выходить на съемочную площадку в случае несогласия с решениями команды. Из-за этого съемочной группе приходилось идти на уступки.

Актриса отметила, что в начале сотрудничества Делонг вел себя относительно спокойно, хоть и был капризным, однако после того, как стало понятно, что переснимать уже отснятый материал невозможно, его поведение существенно изменилось. По ее словам, он вмешивался в сценарий и режиссерские решения, фактически пытаясь взять на себя функции сценариста, режиссера и продюсера, а впоследствии даже выдвигал ультиматумы.

В то же время Лавренюк подчеркнула, что с другими польскими актерами у съемочной группы сложились прекрасные отношения, они до сих пор поддерживают связь и поддерживают украинцев, а многим из них было стыдно за поведение Павла Делонга.

Что известно об актерах "Кофе с кардамоном"?