Многие зрители отмечают, что без него сериал уже не тот. Однако на самом деле для этого были веские причины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Алины Доротюк с главной актрисой сериала Еленой Лавренюк.
Что говорит Елена Лавренюк о польском актере Павеле Делонге?
Елена Лавренюк рассказала о неприемлемом поведении польского актера Павла Делонга во время съемок первого сезона сериала. По ее словам, зрители настолько увлеклись экранной парой и историей любви, что она не хотела говорить о событиях за кулисами и разрушать иллюзию идеального, вечного чувства, поэтому долгое время избегала этой темы.
В то же время актриса отметила, что, несмотря на бесспорный профессионализм Делонга как артиста, его поведение на съемочной площадке было абсолютно непрофессиональным, из-за чего страдали и съемочная группа, и актеры.
Он подвергался манипуляциям – я могу даже сказать, террору. Это могло привести к полной остановке съемочного процесса, ведь Павел не хотел играть сцену так, как она была написана в сценарии. Это происходило изо дня в день, уже во время активного съемочного процесса,
– вспомнила Елена.
Интервью Елены Лавренюк: смотрите видео онлайн
Она рассказала, что ему постоянно что-то не нравилось, а также он унижал режиссера и всю съемочную группу, из-за чего работа на площадке стала невозможной. По ее словам, уже в конце съемок стало понятно, что в дальнейшем сотрудничество с Павлом Делоном невозможно, хотя при планировании первого сезона команда действительно рассматривала продолжение истории Анны и Адама.
Актриса также отметила, что в случае возвращения Павла Делонга ко второму сезону ни один из членов съемочной группы – ни режиссеры, ни актеры – не согласился бы снова с ним работать.
Я имею в виду, что его поведение было абсолютно неадекватным, и сотрудничество с ним стало невозможным,
– говорит звезда "Кофе с кардамоном".
Елена Лавренюк рассказала, что с Павлом Делонгом был подписан официальный договор с четко прописанными пунктами, в том числе и по форс-мажорным обстоятельствам, однако актер, по ее словам, часто манипулировал этими положениями, угрожая не выходить на съемочную площадку в случае несогласия с решениями команды. Из-за этого съемочной группе приходилось идти на уступки.
Актриса отметила, что в начале сотрудничества Делонг вел себя относительно спокойно, хоть и был капризным, однако после того, как стало понятно, что переснимать уже отснятый материал невозможно, его поведение существенно изменилось. По ее словам, он вмешивался в сценарий и режиссерские решения, фактически пытаясь взять на себя функции сценариста, режиссера и продюсера, а впоследствии даже выдвигал ультиматумы.
В то же время Лавренюк подчеркнула, что с другими польскими актерами у съемочной группы сложились прекрасные отношения, они до сих пор поддерживают связь и поддерживают украинцев, а многим из них было стыдно за поведение Павла Делонга.
Что известно об актерах "Кофе с кардамоном"?
- Премьера первого сезона сериала "Кофе с кардамоном" состоялась в 2021 году.
- Роль Анны тогда сыграла Елена Лавренюк, а главную роль Адама – польский актер Павел Делонг.
- Во втором сезоне, премьера которого состоялась 1 декабря 2025 года, Елена Лавренюк продолжила исполнять роль Анны, однако персонаж Адама в новом сезоне не появился.
- Зато зрители увидели большое количество талантливых украинских актеров, которые сумели влюбить в себя аудиторию.
- В частности, главные роли сыграли Алексей Гнатковский и Александр Кобзарь.
- Сейчас этот сезон можно посмотреть на платформе Киевстар ТВ, а уже совсем скоро сериал выйдет в свободном доступе на телеканале СТБ.